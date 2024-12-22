В топ вошли шесть устройств, которые подойдут даже самым требовательным любителям мобильной фотографии.

2024 год почти прошел, и релизов крупных флагманов не будет. Авторы портала Gizmochina изучили рынок и выбрали 6 смартфонов с самой крутой камерой.

Первое место досталось iPhone 16 Pro / Pro Max. У обоих передовая камера с великолепным основным 48-Мп модулем, сверхшироугольным объективом с таким же разрешением и 12-Мп телевик с 5-кратным OIS-зумом. Настроек не очень много, большую часть работы фотографа флагман Apple делает за вас.

На второй строчке Xiaomi 14 Ultra с огромным дюймовым главным датчиком Sony LYT-900 с переменной диафрагмой от f/1.63 до f/4. Его квадрокамера на 50+50+50+50 мегапикселей выдает потрясающие снимки в любых сценариях использования.

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Vivo X100 Ultra вошел в тройку лидеров благодаря своей 200-мегапиксельной камере ISOCELL HP9. А еще он имеет впечатляющий 85-мм перископический объектив с 20-кратным приближением, что делает его идеальным для съемки сложных деталей.

Четвертое место занимает Samsung Galaxy S24 Ultra, также с 200-Мп основным модулем. Зум здесь один из лучших на рынке, впрочем, ключевое преимущество этой модели в продвинутых и по-настоящему полезных функциях на основе искусственного интеллекта.

На пятом месте разместился Google Pixel 9 Pro с главным 50-мегапиксельным модулем и 48-мегапиксельным телевиком. Смартфон прекрасно справляется с фото во всех режимах съемки и при любом освещении. А еще в фирменном приложении предустановлено много фич – от удаления фона до изменения эмоций лиц, запечатленных на фото.

Замыкает топ-6 базовый iPhone 16, который является лучшим камерофоном "для всех и каждого". Он не такой дорогой, как iPhone Pro и Android-флагманы, но при этом у него великолепная основная камера и качественный ширик. Также у него очень хороший предпросмотр: что видишь на экране смартфона, то и получаешь в итоге.

Как УНИАН уже писал, в 2025 году на рынке начнут появляться смартфоны с аккумулятором 8000 мАч. Обычно батареи с такой емкостью используются в планшетах среднего уровня.

Также есть информация, что 2025-й станет годом возрождения компактных смартфонов. Сегодня к выходу готовится минимум три новых девайса с экраном до 6,3 дюймов, среди которых есть аппарат Xiaomi.

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