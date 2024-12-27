Среди них – смартфоны, второе поколение Galaxy Ring и пер­вая XR-гар­ни­ту­ра компании.

В первый месяц 2025 года Samsung порадует пользователей как минимум тремя новинками. Среди них, смартфоны, носимые устройства и пер­вая XR-гар­ни­ту­ра компании.

По слухам, Samsung должна представить:

Четыре смартфона: Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra, S25 Slim.

Следующую версию своего смарт-кольца Galaxy Ring.

XR-гарнитуру с кодовым названием "Project Moohan".

По данным издания Wccftech, все новинки будут представлены на мероприятии Galaxy Unpacked 2025. Оно должно пройти 22 января следующего года.

Видео дня

Согласно имеющимся сведениям, Galaxy S25 Slim также будет показан во время январского мероприятия, но устройство не будет выпущено одновременно с тремя другими смартфонами Galaxy S25. Скорее всего, он дебютирует во второй половине года.

Galaxy Ring 2 ста­нет улуч­шен­ной вер­си­ей ори­ги­наль­но­го Galaxy Ring, кото­рое вышло этим летом. Новин­ка полу­чит два допол­ни­тель­ных раз­ме­ра, более точные датчики, улучшенный ИИ и увеличенное время автономной работы.

Что касается XR-гарнитуры, то аксессуар Samsung не будет похож на Apple Vision Pro. Вместо этого компания адаптирует технологии очков Ray-Ban Meta Smart Glasses. Ожидается, что анонс в январе не будет полноценной презентацией: покажут небольшой тизер в виде "видео или изображения".

Ранее Samsung выпустила важное обновление для своих смартфонов – не затягивайте с установкой. Оно устраняет около полусотни дыр и уязвимостей в безопасности как самой Android, так и One UI, поэтому классифицируется как важное.

В январе Nvidia представит новое поколение видеокарт. По слухам, топовая модель GeForce RTX 5090 будет настоящей видеокартой-монстром с 32 ГБ видеопамяти GDDR7 и энергопотреблением 600 Вт.

Вас также могут заинтересовать новости: