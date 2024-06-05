Возможно, их представят уже в ближайшие недели.

Если информация инсайдеров подтвердится, в этом году Samsung готовится к выпуску трех умных смарт-часов, одним из которых станет Galaxy Watch FE. Теперь в сети появилась информация по дизайну и характеристикам бюджетных часов, включая возможную цену.

Изображения показывают, что по дизайну часы будут напоминать модель Galaxy Watch4 2011 года. У них такие же более толстые рамки и форма корпуса, но, по крайней мере, с некоторыми новыми ремешками.

По словам того же источника, процессор и объем памяти в Galaxy Watch FE будет идентичен Watch4: Exynos W920 в паре с 1,5 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти. Он также будет поставляться с One UI 5 Watch на базе Wear OS. Это может означать, что устройство анонсируют даже раньше чем Galaxy Watch 7, который выйдет с One UI 6 Watch в июле.

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Что касается цены, то новинка будет стоить 199 евро. Это на 100 евро дешевле, чем актуальный Galaxy Watch 6.

В ранних сообщениях говорилось, что Watch 7 станут первым смарт-часами Samsung, использующими новейший 3-нм чипом, который должен улучшить производительность и увеличить время автономной работы – эти улучшения крайне важны миниатюрному носимому девайсу.

Ожидается, что серию Galaxy Watch 7 представят 10 июля на презентации Unpacked. Там же покажут новое поколение складных смартфонов и Galaxy Ring – дебютное смарт-кольцо компании, которое оснастят рядом технологий мониторинга здоровья.

Свое "умное" кольцо скоро должна представит и Apple. СМИ писали, что компания всерьез обеспокоена скорым выходом Galaxy Ring и ускоряет процессы по выпуску Apple Ring. В компании уверены, что этот носимый девайс наберет популярность как менее навязчивая и более автономная альтернатива смарт-часам.

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