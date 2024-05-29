Samsung запланировала релиз своего дебютного "умного" кольца Galaxy Ring на вторую половину года. Пока что подобный продукт считается чем-то нишевым и редко встречается на пальцах пользователей. В преддверии релиза в сети появились интересные подробности относительно девайса.
Известно, что кольцо получит восемь разных размеров – каждому из них был присвоен собственный номер. На "слитых" фотографиях фигурирует базовая версия устройства в наименьшем размере.
Кроме того, носимое устройство будет поставляться с батареями трех разных объемов в зависимости от того, какой размер кольца вы выберете. Заявлены версии с 17, 18,5 и 22,5 мАч. Таким образом, автономность кольца будет зависеть от его размера. Samsung обещает, что его батарея прослужит до девяти дней, значительно превосходя по этому показателю конкурентов.
Также стало известно, что для подключения к смартфонам и другим девайсам будет использоваться модуль Bluetooth LE, а для зарядки – специальная беспроводная док-станция.
Что касается цены, то Galaxy Ring, скорее всего, оценят в $300-350. Для сравнения, за эти деньги сейчас можно купить умные часы Apple Watch 8 или будущие Galaxy Watch 7. При этом известно, что некоторые фитнес-функции Galaxy Ring будут доступны по подписке,
Galaxy Ring оснастят целым рядом технологий мониторинга здоровья, включая датчик ЭКГ, уровень насыщения крови кислородом, активность, качество сна и многое другое. А одной из главных фишек кольца, которая "изменит игру", станут бесконтактные платежи в терминалах NFC.
Свое "умное" кольцо скоро должна представит и Apple. СМИ даже писали, что компания всерьез обеспокоена выходом Galaxy Ring и ускоряет процессы по выпуску Apple Ring. В компании уверены, что этот носимый девайс наберет популярность как менее навязчивая и более автономная альтернатива смарт-часам. Выпуск смарт-колец от Samsung и Apple – показатель, что скоро такие девайсы станут мейнстримом.