Дебют кольца запланировано на вторую половину 2024 года, возможно, даже на лето.

Samsung запланировала релиз своего дебютного "умного" кольца Galaxy Ring на вторую половину года. Пока что подобный продукт считается чем-то нишевым и редко встречается на пальцах пользователей. В преддверии релиза в сети появились интересные подробности относительно девайса.

Известно, что кольцо получит восемь разных размеров – каждому из них был присвоен собственный номер. На "слитых" фотографиях фигурирует базовая версия устройства в наименьшем размере.

Кроме того, носимое устройство будет поставляться с батареями трех разных объемов в зависимости от того, какой размер кольца вы выберете. Заявлены версии с 17, 18,5 и 22,5 мАч. Таким образом, автономность кольца будет зависеть от его размера. Samsung обещает, что его батарея прослужит до девяти дней, значительно превосходя по этому показателю конкурентов.

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Также стало известно, что для подключения к смартфонам и другим девайсам будет использоваться модуль Bluetooth LE, а для зарядки – специальная беспроводная док-станция.

Что касается цены, то Galaxy Ring, скорее всего, оценят в $300-350. Для сравнения, за эти деньги сейчас можно купить умные часы Apple Watch 8 или будущие Galaxy Watch 7. При этом известно, что некоторые фитнес-функции Galaxy Ring будут доступны по подписке,

Galaxy Ring оснастят целым рядом технологий мониторинга здоровья, включая датчик ЭКГ, уровень насыщения крови кислородом, активность, качество сна и многое другое. А одной из главных фишек кольца, которая "изменит игру", станут бесконтактные платежи в терминалах NFC.

Свое "умное" кольцо скоро должна представит и Apple. СМИ даже писали, что компания всерьез обеспокоена выходом Galaxy Ring и ускоряет процессы по выпуску Apple Ring. В компании уверены, что этот носимый девайс наберет популярность как менее навязчивая и более автономная альтернатива смарт-часам. Выпуск смарт-колец от Samsung и Apple – показатель, что скоро такие девайсы станут мейнстримом.

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