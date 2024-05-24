Презентация Ultra-часов от корейского бренда ожидается летом вместе с другими моделями Galaxy Watch 7.

В интернете уже не раз появлялась информация, что Samsung готовит к релизу не две, а сразу три версии Galaxy Watch 7. И одна из них составит конкуренцию Apple Watch Ultra. Свежий инсайд показал внешний вид и раскрыл некоторые характеристики новинки.

В плане дизайна Galaxy Watch 7 Ultra будет отличаться от актуальных моделей. Часы обзаведутся квадратным корпусом, поверх которого установлен круглый 1,5-дюймовый дисплей размером 47 x 47,4 x 16,4 мм.

Кроме того, сбоку расположилась круглая кнопка, которая, судя по всему, будет аналогом "Действие" у Apple Watch Ultra, позволяющая задать кастомные настройки быстрого доступа к выбранной полезной функции, действию или приложению. А еще часы получат обновленные датчики и ремешок в новом дизайне.

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Официальная премьера серии Galaxy Watch ожидается в июле 2024 года на большой презентации Galaxy Unpacked, в рамках которой также анонсируют новое поколение складных смартфонов.

Новое поколение Apple Watch выйдет в сентябре вместе с серией iPhone 16. Журналист Bloomberg Марк Гурман говорил, что юбилейные Apple Watch будут важным релизом для Apple и владельцы актуальных часов "точно захотят обновиться". А вот новое поколение Apple Watch Ultra выйдет только в 2025 году.

Ранее эксперты выбрали лучшие умные часы и фитнес-браслеты в 2024 году. Среди них есть как бюджетные девайсы, так и премиальные устройства.

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