Утечка показала, как будет выглядеть новый складной смартфон от Samsung

Новая "раскладушка" от Samsung должна получиться тоньше и шире, чем Z Fold 6 и даже Z Fold SE.

Портал Android Headlines и инсайдер Onleaks опубликовали рендеры, которые раскрывают внешний вид нового складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 7.

Судя по изображениям, новая "раскладушка" от Samsung должна получиться тоньше и шире, чем Z Fold 6 и даже Fold SE. В сложенном состоянии толщина устройства составит 9,5 мм, а в разложенном – всего 4,5 мм.

Также сообщается, что Galaxy Z Fold 7 получит наружный экран с диагональю 6,5 дюйма, а диагональ внутреннего экрана увеличится до 8,2 дюйма. Таким образом, новая "раскладушка" Samsung будет тоньше, чем предшественник, а ее экран – шире.

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В остальном ожидается, что "раскладушка" получит чипсет Snapdragon 8 Elite for Galaxy, батарею емкостью 4400 мАч и блок камер 200+12+10 Мп. Презентация состоится летом 2025 года.

На ней также могут показать Galaxy G Fold, первый складывающийся втрое смартфон Samsung. Компания разрабатывает новый тип защитной пленки специально для этого устройства.

А меж тем Samsung готовится к презентации Galaxy S25 Edge в мае. Это новый ультратонкий смартфон компании и главный конкурент iPhone 17 Air.

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