Лучшие складные смартфоны на рынке сравнили в тесте на автономность: кто победил

Очередное доказательство, что оптимизация аккумулятора имеет такое же значение, как и его емкость.

Техноютубер The Tech Chap поделился результатом большого сравнения автономности актуальных складных телефонов, чтобы выявить лидера. Результат довольно интересный.

В эксперименте приняли участие шесть складных телефонов:

Google Pixel 9 Pro Fold (4650 мАч)

OnePlus Open (4805 мАч)

Honor Magic V3 (5150 мАч)

Oppo Find N5 (5600 мАч)

Vivo X Fold 3 Pro (5700 мАч)

Samsung Galaxy Z Fold 6 (4400 мАч)

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Все устройства были настроены на яркость 150 нит, подключены к Wi-Fi и протестированы с помощью бенчмарков, потоковой передачи на YouTube, записи видео в 4K и скроллинга соцсетей для сравнения энергопотребления в каждом сценарии.

Удивительно, но Galaxy Z Fold 6 продержался 8 часов и 46 минут, превзойдя некоторые модели с гораздо более емкими батареями, что доказывает, что оптимизация аккумулятора имеет такое же значение, как и его емкость.

Однако это был не лучший показатель. Vivo X Fold 3 Pro продержался 9 часов, а Oppo Find N5 возглавил список с таймером 10:02 на момент отключения.

По слухам, первый складывающийся втрое смартфон Samsung выйдет уже в этом году. В сложенном виде им можно будет пользоваться как обычным телефоном диагональю 6,49 дюйма, а в разложенном – это полноценный планшет на 10.2 дюйма.

Пока другие производители готовят смартфоны с тройными экранами, Apple только планирует свой первый складной Айфон. Известно, что аппарат будет походить на Samsung Galaxy Z Flip, то есть иметь форм-фактор раскладушки, а выйдет он не раньше 2026 года.

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