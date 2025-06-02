Первые три места занимают китайские флагманы Vivo, Oppo и Nubia.

Платформа для тестирования Antutu обновил рейтинг самых мощных телефонов на операционной системе Android среди доступных на рынке. В рейтинге за май произошли существенные изменения – смена лидера и не только.

Первое место занял новичок в лице Vivo X100s. Как оказалось, ни один телефон на базе Snapdragon 8 Gen 3 не смог превзойти результат, показанный моделью с Dimensity 9300 Plus. По данным бенчмарка Antutu, в тестах он набирает более 2,1 млн. баллов.

На второй позиции среди самых мощных оказался Oppo Find X7, который долгое время возглавлял рейтинг, на третьей – Nubia Red Magic 9 Pro+. Далее в списке следуют модели iQOO 12 / 12 Pro, vivo X100 Pro / X100S Pro, iQOO Neo 9S Pro, Vivo X Fold 3 Pro и Vivo X100 Ultra.

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В целом, рейтинг разделился ровно пополам: пять моделей на Qualcomm, пять – на MediaTek. Все они без проблем запускают игры на максимальных настройках и оснащены продвинутой системой охлаждения, а запаса производительности у каждого из них хватит на много лет без необходимости апгрейда.

Также AnTuTu обновил список самых мощных Android-смартфонов среднего класса. Лидер топа – OnePlus Ace 3V. Он стал первым смартфоном с чипом Snapdragon 7+ Gen 3, который обеспечивает высокую производительность искусственного интеллекта. Затем идут GT Neo6 SE и Redmi K70E.

Ранее УНИАН делился десяткой самых популярных смартфонов на рынке с искусственным интеллектом. Смартфон с помощью ИИ составит краткую сводку по заметкам, поможет в обработке фотографий или переведет телефонный звонок в режиме реального времени.

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