Впрочем, запаса производительности у любого из них хватит на много лет.

Авторы популярного мобильного бенчмарка AnTuTu опубликовали список самых мощных Android-смартфонов в мире. В нем собраны лишь те устройства, которые доступны на международном рынке – и он заметно отличается от аналогичного топа для Китая.

Лидер топа – ROG Phone 8 Pro, который выбивает в тестах 2.11 млн баллов. Он оснащается Snapdragon 8 Gen 3, самым мощным из процессоров, что доступен сегодня для Android-устройств, и усовершенствованной системой охлаждения GameCool 8.

Сразу за ним в тройке лучших расположились Nubia Red Magic 9 Pro и iQOO 12, которые тоже работают на Snapdragon 8 Gen 3. У этого процессора нет проблем с перегревом и троттлингом, поэтому смартфоны на нем спокойно тянут любые приложения и игры на максимальных настройках графики.

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В десятку лидеров также вошли Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14, OnePlus 12, Galaxy S24 Ulra, Honor Magic 6 Pro, Galaxy S24+ и iQOO Neo 9. Как видно, почти весь топ-10 принадлежит моделям на основе Qualcomm.

Вместе с рейтингом флагманов, AnTuTu обновил топ самых производительных Android-смартфонов среднего уровня для международного рынка. Здесь места разделился ровно пополам: пять моделей на Qualcomm, пять – на MediaTek.

Лидер топа – Poco X6 Pro на базе Dimensity 8300-Ultra. Он с большим отрывом опережает всех конкурентов, но скоро наверняка уступит лидерство более мощному Poco F6.

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