Девайс под названием Redmi Turbo 4 окажется мощным аппаратом и первым получит новейший чип от MediaTek.

Xiaomi официально рассказала, что выпустит свой свежий смартфон среднего класса в начале января, предположительно, уже 2 числа. Девайс под названием Redmi Turbo 4 окажется мощным аппаратом и первым получит новейший чип от MediaTek.

Накануне презентации в сети засветилось рекламное изображение с новым середняком. Судя по фото, Redmi Turbo 4 получит полоску, которая разделяет заднюю крышку на две части.

Также видны плоские боковые грани, а камеры разместили друг над другом и установили в овальный блок в стиле iPhone 16, пишет Gizmchina.

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Уже известно, что Redmi Turbo 4 станет первым смартфоном на рынке с чипом Dimensity 8400, при этом ему достанется модификация Ultra. Эта мобильная платформа обходит серию Dimensity 8300 на 24%, одновременно будучи на 40% более энергоэффективным. То есть нас ждет очень производительный аппарат.

Что касается других характеристик, новинка получит 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц, аккумулятор 6500 мАч, до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 50-мегапиксельную камеру и влагозащиту IP68.

На глобальном рынке Redmi Turbo 4 выйдет как POCO X7 Pro. Стоить он, как ожидается, будет в районе 300 долларов. Также готовиться премьера Xiaomi 15 Ultra, который будет конкурировать с iPhone 16 Pro и будущим Galaxy S25 Ultra.

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