Презентация и поступление в продажу состоится на следующей неделе.

Бренд Redmi официально анонсировал премьеру новых смартфонов "народной" серии Note 14. Полноценная презентация состоится на следующей неделе, а пока нам показали дизайн и раскрыли некоторые характеристики.

На официальном изображении показаны два смартфона из серии Redmi Note 12, но можно не сомневаться, что в производстве находится еще больше моделей – Xiaomi известна тем, что выпускает очень разнообразные линейки Redmi Note.

На изображении у одного телефона камеры защищены стеклянной панелью, а у другого они имеют ярко выраженные кольца. Компания делает акцент на "новом уровне устойчивости к падениям, водонепроницаемости и гарантии обслуживания" как основных аспектах новых телефонов.

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По предварительным данным, Redmi Note 14 станет самым доступным телефоном в линейке. Он предложит 1,5K AMOLED-дисплей, что является шагом вперед по сравнению с панелью FHD у предшественника. Смартфон также будет оснащен тройной камерой с основным датчиком 50 Мп.

Напомним, линейка Redmi Note 13 была представлена и вышла в Китае в сентябре 2023 года, но на глобальном рынке она появилась лишь в январе 2024-го. Redmi Note – одна из самых популярных линеек Xiaomi: за 10 лет компания продала во всем мире около 420 млн представителей этой серии.

Как сообщал УНИАН, Xiaomi Redmi 13C стал самым покупаемым бюджетным смартфоном в мире во втором квартале 2024 года. За ним следуют Samsung Galaxy A05 и Galaxy A15 – все они стоят дешевле $150.

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