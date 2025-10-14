Информация о появлении кнопки для управления камерой в iPhone появилась еще в 2022 году, что дало Android-конкурентам время создать аналог.

Одним из улучшений серии iPhone 16 стала новая кнопка Camera Control. Она расположена на правой стороне под кнопкой питания/блокировки и служит для продвинутого управления камерой.

Это интересное решение быстро взяли на вооружение китайские компании. Они уже вовсю копируют и добавляют аналог спуска затвора камеры в свои Android-смартфоны.

Одним из первых "айфоноподобную" кнопку получат флагманы Oppo Find X8. Компания в преддверии презентации 24 октября показала работу клавиши на видео. Причем ее можно будет использовать и под водой.

Oppo – не единственная китайская компания, которая планирует добавить в свои новинки аналог Camera Control. Realme сразу после презентации iPhone 16 показывала прототип смартфона с похожим элементом управления на том же месте. Скорее всего, смартфон с этой возможностью был в разработке уже давно.

Судя по отзывам пользователей и журналистов, большинство в восторге от новой кнопки в iPhone 16 и ее возможностей. Например, редактор 9to5Google удивлен, что Google, Samsung или кто-либо другой за эти годы не придумали что-то подобное.

Позже в этом году кнопка Camera Control будет работать с новой функцией Visual Intelligence. При запущенном приложении камеры и наведении на объект, ИИ в телефоне расскажет, что находится перед нами. По сути, это Аналог Google Lens и Circle Поиск.

По слухам, Apple продолжит добавлять новые кнопки на корпус смартфонов, чтобы подчеркивать отличия новых моделей. Так, в линейке iPhone 17 новая кнопка заменит Action Button и качельку громкости.

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