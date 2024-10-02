Мечта Стива Джобса о бескнопочном iPhone становится все более далекой.

Компания Apple продолжит добавлять новые клавиши на корпус своих смартфонов, чтобы подчеркивать отличия новых моделей. Об этом рассказал инсайдер Маджин Бу, известный по "яблочным" утечкам.

По данным инсайдера, новый элемент управления расположится сверху на левой грани и заменит кнопку Action Button и физические качельки громкости. Работать она будет по принципу, схожему с Camera Control из новых iPhone 16.

Функциональные возможности нововведения остаются неизвестными. Учитывая тот факт, что эта клавиша заменит сразу и "качельку" громкости и Action Button, вероятно, она будет универсальна и поддаваться настройке. А в дальнейшем обзаведется более широким функционалом для управления смартфоном.

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Предполагается, что клавиша появится только в iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.

Мечта Стива Джобса о бескнопочном iPhone становится все более далекой. В последние пару лет в Apple наблюдается обратная тенденция – увеличение количества кнопок на смартфонах. В 2023 году компания впервые заменила культовый рычажок беззвучного режима, а в этом году добавила новую кнопку Camera Control в iPhone 16.

Слухи за год до презентации iPhone 17 говорят, что iPhone 2025 будет самым интересным модельным рядом в ближайшие пару лет. С выходом iPhone 17 якобы заметно обновятся камеры, в том числе "фронталка", базовые модели перейдут на 120-герцовые экраны, а Pro-модели получат увеличенный объем оперативной памяти до 12 ГБ.

Есть еще одна причина дождаться iPhone 2025 года – это загадочный iPhone Air. По слухам, Apple уберет из модельного ряда Plus-версию iPhone, заменив ее "ультратонким" айфоном. Редизайн этого устройства по значимости будет напоминать релиз iPhone X.

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