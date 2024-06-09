iPhone 16 Pro: новая утечка позволяет оценить размеры огромного модуля камеры

В этом году ожидается крупное обновление камер для премиальных моделей.

Хоть до выхода iPhone 16 Pro и Pro Max остается больше трех месяцев, мы уже знаем об основных нововведениях и как они будут выглядеть. Теперь появилась возможность более точно оценить "прошки", так как в сеть попали их чертежи.

Многих пользователей удивил очень массивный блок камер. Камера iPhone 16 Pro и 16 Pro Max будет выпирать еще сильнее, чем у актуальных моделей. Из-за различных улучшений Apple пришлось сделать ее толще почти на 4 мм.

Предполагается, что это связанно с большим апгрейдом камеры Pro-моделей iPhone 16. Обе модели впервые предложат ультраширокоугольную камеру на 48 мегапикселей, которая позволит захватывать больше света и получать более качественные снимки в условиях низкой освещенности.

Видео дня

Ранее стало известно, что iPhone 16 Pro Max получит рекордно узкую рамку и самый большой экран в истории iPhone. Рамка нового флагмана Apple будет шириной всего 1,15 мм, а на смену 6,7-дюймовому экрану придет 6,9-дюймовый. При этом сам смартфон станет шире предшественников, также увеличится вес.

Для сравнения, ширина рамки у дисплея iPhone 16 Pro составит 1,2 мм, а у нынешнего лидера Samsung Galaxy S24 Ultra этот показатель равен 1,5 мм. У более дешевых iPhone 16 и 16 Plus рамки еще толще, 2,0497 и 2,0599 мм соответственно.

Pro-модели iPhone 16, помимо рекордно тонких рамок и выросших экранов, также должны получить серьезный апгрейд камеры, новую кнопку на корпусе для управления камерой и дисплей с повышенной яркостью и антибилковым покрытием. А минимальная планка объема накопителей в iPhone Pro 16 будет составлять 256 гигабайт.

Уже подтверждено, что презентация новых Айфонов состоится в сентябре, а уже завтра, 10 июня, Apple представит iOS 18, в которой основное внимание будет уделено функциями на базе ИИ. Правда, работать они будут не на всех iPhone.

Вас также могут заинтересовать новости: