В AirPods Pro нового поколения компания сделает упор на медицинские фишки.

Apple работает над наушниками AirPods Pro нового поколения, в которых упор будет сделан на медицинские возможности. Но в 2025 году они точно не выйдут. Об этом рассказал Марк Гурман, авторитетный инсайдер из Bloomberg.

По словам журналиста, компания работает над широким спектром функций для здоровья, включая пульсометр, датчик температуры и новые датчики, которые будут отслеживать "множество физиологических показателей".

Сейчас инженеры Apple первую очередь сосредоточены на разработке датчика сердечного ритма. Первые внутренние тесты уже показали, что AirPods Pro не сильно отличаются в точности считывании пульса от Apple Watch. Это означает, что пульсометр может стать главной особенностью AirPods Pro 3.

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Помимо этого, AirPods Pro нового поколения должны получить ИК-камеры для работы с ИИ и продвинутое шумоподавление. Тем не менее наушники сегодня находится на ранней стадии разработки. По информации Гурмана, дебютируют они "в течение ближайших лет".

Напомним, что AirPods Pro 2 вышли в 2022 году и с тех пор обновлялся лишь разъем (переход с Lighning на USB-C). Обычные AirPods обновились в этом году, и впервые в базовой линейке наушники доступных в двух версиях – с шумоподавлением и без.

Этой осенью AirPods Pro 2 получили большое обновление, превращающее их в гаджет, защищающий слух. Наушники были официально признаны слуховым аппаратом в США и могут замерять состояние слуха.

Первым девайсом Apple в 2025 году станет MacBook Air с процессором M4. Он должен выйти уже в январе. iPhone SE 4, iPad 11-го поколения и другие новинки покажут в марте.

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