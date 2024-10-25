Попробовать новые функции здоровья слуха получится 28 октября, когда выйдет iOS 18.1.

В сентябре Apple пообещала, что добавит в AirPods Pro 2 функции для защиты слуха и диагностики сопутствующих проблем. Сегодня соответствующее обновление стало доступно владельцам наушников. Об этом пишет Tom's Guide.

Обновление с номером сборки 7B19 доступно как для моделей с USB-C, так и с Lightning. Обновить наушники можно уже сейчас, но для работы новых фишек понадобится iOS 18.1, которая выйдет только 28 октября.

С нововведением 7B19, пользователи получат три новые функции:

Hearing Protection, которая ограждает ваши уши от чрезмерно громкого окружения, при этом не теряя в качестве трека (доступно только в США и Канаде)

Hearing Test – пятиминутная проверка слуха, данные сохраняются в "Здоровье", которые потом можно показать врачу.

Hearing Aid – возможность наушников работать как слуховой аппарат. Актуально для людей с легкой или средней степенью потери слуха.

Чтобы обновить AirPods, подключите их к iPhone, запустите воспроизведение музыки на 30+ секунд, и затем поместите наушники в футляр, поставив его на зарядку. Через некоторое время проверьте версию программного обеспечения в настройках iPhone.

Ранее AirPods Pro 2 получили сертификат слухового аппарата в США. Это первый случай, когда FDA разрешил использовать наушники как слуховой аппарат без необходимости в рецепте от врача.

Напомним, этой осенью Apple обновила AirPods 4. Впервые в базовой линейке наушники доступных в двух версиях – с шумоподавлением и без. Правда, позже выяснилось, что шумоподавление в AirPods 4 в два раза хуже, чем в "Прошках".

Ранее СМИ узнали, что Apple работает по крайней мере над двумя новыми AR-гаджетами. И один из них – AirPods со встроенными камерами. Скорее всего, модель будет называться AirPods Pro 3 или 4.

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