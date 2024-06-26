На iPhone наконец появилась поддержка сообщений формата RCS: почему это важно

По сути, это позволит бесплатно общаться через iMessage с пользователями на Android.

Компания Apple, как и обещала, добавила в iOS стандарт обмена сообщениями, который поддерживается Android. Об этом пишет MacRumors.

Речь идет об RCS – Rich Communication Service, стандарте, используемом в штатном приложении "Сообщения" на Android и работающем через интернет, а не сотовую сеть. Поскольку Apple использует проприетарный протокол на iOS, ее пользователи не могли бесплатно общаться с теми, у кого Android. Любое сообщение, написанное в iMessage и отправленное на Android, превращалось в платное СМС.

Теперь все изменилось. После выпуска второй бета-версии iOS 18 пользователи заметили в настройках ОС функцию RCS, благодаря которой пользователи iOS и Android теперь могут обмениваться бесплатными сообщениями напрямую, без использования сторонних мессенджеров, в частности WhatsApp и Telegram.

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На данный момент лишь несколько операторов связи США поддерживают этот протокол на iPhone, но к моменту выхода публичной версии iOS 18 в сентябре поддержка сообщений RCS должна стать всеобщей.

Решение Apple о внедрении RCS последовало за многолетним давлением со стороны регулирующих органов, а также конкурентов. Google даже обвиняла Apple в дискриминации подростков с Android: мол, они не могут общаться со сверстниками, которые используют iMessage. Это стимулирует продажи iPhone.

В последние годы iOS становится все больше похожей на Android. Ранее Apple сняла запрет на установку приложений из сторонних источников, а с выходом iOS 18 разрешила кастомизировать рабочий стол Айфона под свои нужды и потребности, как на Android.

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