Дескать, все для надежного и своевременного обновления системы.

В официальном блоге Microsoft появилась публикация, посвященная установке обновлений на актуальную версию Windows. Они нужны для правильной работы всей системы, а также для защиты устройства пользователя.

По словам Дэвида Гайера, менеджера программных проектов, многие проблемы в работе ПК пользователи могут решить, просто оставаясь в сети дольше обычного. В идеале – до восьми часов.

Представитель Microsoft отметил, что в среднем ноутбукам или компьютерам требуется:

два часа непрерывного подключения к интернету;

+ шесть часов работы в целом для надежного и своевременного обновления Windows.

Специалист также советует по возможности отказаться от спящего режима и гибернации для корректной установки последних патчей.

По данным "мелкомягких", около 50% компьютеров с Windows 10 не работают достаточно долго, чтобы скачать и корректно установить обновления. При этом на четверти устройств операционная система устарела более чем на 2 месяца. Отсутствие своевременных обновлений Microsoft называет фактором риска взлома компьютера.

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Ранее сообщалось, что свежий апдейт для Windows 10 & 11 "убивает" работу VPN – проблема возникает при использовании штатных средств системы. Столкнувшиеся с ошибкой пользователи также сообщают о проблемах с работой Windows Server.

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