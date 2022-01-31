В спящем режиме за ночь аккумулятор может потерять все 100%.

После обновления на macOS Monterey 12.2 владельцы Макбуков, установившие апдейт, начали жаловаться на слишком быстрый разряд в спящем режиме.

Сообщения о проблеме можно встретить на форуме MacRumors, Reddit и в Twitter. Похоже, данный баг затрагивает как старые модели на процессорах Intel, так и новые на чипах серии M от самой Apple.

Как выяснилось, система конфликтует с аксессуарами, подключаемыми по Bluetooth. Из-за них в спящем режиме запускается процесс пробуждения, которым сменяется засыпанием устройства. И так происходит все время до тех пор, пока батарея макбука не разряжается полностью.

К счастью, проблема решается легко: достаточно отключить все Bluetooth-аксессуары. Однако делать это придется каждый раз перед закрытием крышки.

Apple пока не выпустила фикс по этой проблеме и, скорее всего, в новой бете Monterey 12.3, которая должна выйти до конца, проблема никуда не исчезнет.

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До этого владельцы iPhone 13 столкнулись с неприятной проблемой. Без особой причины дисплей их смартфонов становится ярким розово-фиолетовым, а обходные пути, такие как сброс до заводских настроек и обновление, бесполезны.

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