Лидером оказались компактные девайсы, которые многие на выходе "хейтили", но со временем отношение к ним изменилось.

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали свежий рейтинг устройств под управлением iOS, которые имеют самые высокие оценки удовлетворенности. Согласно опросам, именно этими iPhone пользователи довольны больше всего. И среди них нет ни одного нового смартфона.

Согласно опубликованному списку, в первую тройку попал iPhone 12 mini, которым довольны 95,93% пользователей. Главной фишкой модели 2020 года стали небольшие габариты – она с легкостью помещается в ладонь, однако по начинке ничем не уступает старшим моделям.

Еще один "любимчик" пользователей – iPhone SE 2020, который закрепился на 6 месте. Это отличный вариант для ограниченного бюджета с почти 95% положительных отзывов. Дизайн у него не самый современный, зато такой смартфон свободно умещается в одной руке, а мощности процессора хватит еще на пару лет.

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Компактные iPhone 12 mini и iPhone SE 2 стали единственными смартфонами, попавшими в "народный" рейтинг AnTuTu. Далее в списке расположились iPad. Отметим, что в 2024 году у пользователей большей симпатией пользуются раритетные девайсы, которые отличаются компактным дизайном, по сравнению с более современными версиями.

Устаревшие айфоны все еще предлагают мощный процессор, отличную камеру, а еще на них до сих пор приходят обновления актуальной iOS. Специалисты IGN проанализировал рынок и выбрали самые дешевые актуальные Айфоны, которые можно купить сегодня.

Релиз новых смартфонов Apple традиционно состоится в сентябре. Если верить инсайдам, Pro-модели iPhoje 16 получат серьезный апгрейд экрана и камеры, а базовые модели оснастят вертикальным блоком камер и кнопкой "Действие".

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