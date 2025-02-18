Смарт-часы Watch 3 получили обновленный дизайн, новую антенну GPS и разные улучшения по части отслеживания здоровья.

Компания OnePlus выпустила третье поколение умных часов Watch 3. Новинка получила обновленный дизайн, продвинутые функции отслеживания здоровья и еще больше время работы от батареи, пишет FoneArena.

OLED-дисплей стал немного больше (1,5 дюймов) и ярче (2200 нит), а рамки – тоньше. Корпус по-прежнему из нержавеющей стали, но есть и новый титановый физический безель. Также появилась вращающаяся головка для навигации по интерфейсу.

Одна из главных фишкек часов – автономность. Производитель заявил, что устройство может работать до 5 дней, с режимом энергосбережения гаджет способен работать 16 дней. По этому показателю OnePlus заметно обходит главных игроков на рынке, включая Apple Watch Series 9 и Pixel Watch 3.

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Из функций здоровья есть все то, что предлагают современные смарт-часы, плюс Watch 3 получили датчик температуры запястья, восьмиканальный оптический сенсор пульса и 16-канальный пульсоксиметр. Еще есть новая фишка под названием "60-секундная проверка здоровья", которая анализирует пульс, уровень кислорода в крови, температуру, психическое состояние, температуру запястья и показатели сна.

Среди других обновлений – более 100 спортивных режимов, двухчастотный GPS-модуль, корпус с защитой IP68 и новая оболочка Wear OS 5. В Европе OnePlus Watch 3 стоят 329 евро (~14 300 грн). Продажи начнутся 25 февраля.

Ранее стало известно, что создатель легендарных смарт-часов Pebble собирается выпустить новую модель, поскольку что его не устраивают варианты от Apple, Google и других брендов.

В начале 2025 года у Amazfit вышел новый претендент на звание короля бюджетных смарт-часов. По цене 100 долларов покупатели получают яркий AMOLED-дисплей, 160+ спортивных режимов и продвинутые датчики.

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