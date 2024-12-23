Среди них есть как бюджетные девайсы, так и премиальные, которые ничуть не уступают Apple Watch по функциональности.

После долгого периода скудного выбора, последние пару лет стали "урожайными" на Android-умные часы. Теперь хороших вариантов больше, чем когда-либо.

Авторы авторитетного медиа The Verge выбрали 7 лучших часов на рынке для разных бюджетов и потребностей, которые будут актуальны и в 2025 году. Они демонстрируют уведомления с телефона, следят за здоровьем пользователя и мотивируют владельца двигаться.

Google Pixel Watch 3 – лучшие смарт-часы в целом. Это сбалансированная модель со всеми необходимыми характеристиками, включая стабильную ОС, тонкие незаметные рамки и варианты на 41 и 45 мм. Часы имеют продвинутые функции контроля за здоровьем: например, они получили "самый совершенный датчик сердечного ритма за всю историю".

– лучшие смарт-часы в целом. Это сбалансированная модель со всеми необходимыми характеристиками, включая стабильную ОС, тонкие незаметные рамки и варианты на 41 и 45 мм. Часы имеют продвинутые функции контроля за здоровьем: например, они получили "самый совершенный датчик сердечного ритма за всю историю". Galaxy Watch 6 Classic – если у вас Samsung. Хоть компания недавно выпустила Galaxy Watch 7, обновления для Classic не было. У этих часов классический дизайн, защитное стекло из сапфира, вращающийся безель, сенсорный экран. Кроме пульса и уровня насыщения кислорода в крови тут можно замерять ЭКГ, уровень жировой прослойки, артериальное давление.

– если у вас Samsung. Хоть компания недавно выпустила Galaxy Watch 7, обновления для Classic не было. У этих часов классический дизайн, защитное стекло из сапфира, вращающийся безель, сенсорный экран. Кроме пульса и уровня насыщения кислорода в крови тут можно замерять ЭКГ, уровень жировой прослойки, артериальное давление. OnePlus Watch 2 – лучшая альтернатива. "Хоть первое поколение OnePlus Watch вышло неудачным, преемник помогает заполнить пустоту, которую оставила Fossil после ухода с рынка Android-часов, а именно, жизнеспособную альтернативу Google и Samsung", – пишет The Verge. Они поддерживают 100 режимов тренировок, обладают всеми необходимыми фишками, и работают две недели без подзарядки.

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Mobvoi TicWatch Pro 5 – самые сбалансированные смарт-часы на рынке. Это довольно уникальное устройство, которое оснащено GPS, NFC, дополнительным экраном с ультранизким энергопотреблением и массивным аккумулятором емкостью 628 мАч.

– самые сбалансированные смарт-часы на рынке. Это довольно уникальное устройство, которое оснащено GPS, NFC, дополнительным экраном с ультранизким энергопотреблением и массивным аккумулятором емкостью 628 мАч. Withings ScanWatch Light – лучшие гибридные смарт-часы. Для тех пользователей, которым нужны "фишки" умных часов с эстетикой классических аналоговых часов.

Garmin Venu 3S – лучшие смарт-часы для фитнеса. Garmin больше всего известен тем, что выпускает прочные GPS-часы с фитнес-функциями, однако в остальном не такие уж "умные". Venu 3S – суперстильные смарт-часы с полным набором флагманских фишек и достойной автономностью

– лучшие смарт-часы для фитнеса. Garmin больше всего известен тем, что выпускает прочные GPS-часы с фитнес-функциями, однако в остальном не такие уж "умные". Venu 3S – суперстильные смарт-часы с полным набором флагманских фишек и достойной автономностью Amazfit GTR 4 – лучшие бюджетные умные часы. Оптимальный вариант для повседневного использования и отслеживания прогресса тренировок.

Ранее главный техноблогер в мире, MKBHD, выбрал лучшие смартфоны 2024 года. Samsung Galaxy S24 Ultra, несмотря на выход еще в январе, победил в главной номинации, а лучшим камерофоном оказался не Айфон, а малоизвестный китайский девайс.

Как УНИАН уже писал, в 2025 году на рынке начнут появляться смартфоны с аккумулятором 8000 мАч. Также есть информация, что 2025-й станет годом возрождения компактных смартфонов.

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