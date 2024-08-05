Хоть это может показаться пустяком, ключевым моментом является избегание как полной разрядки, так и полной зарядки.

От смартфонов и ноутбуков, до электромобилей и наушников – аккумуляторы питают множество портативных электронных устройств вокруг нас. Однако со временем любая батарея изнашивается и теряет емкость – этот процесс еще называют "деградацией". Специалисты Gizchina рассказали, как сделать так, чтобы происходило это как можно медленнее.

Скорость деградации аккумулятора зависит от различных факторов, включая то, как именно вы заряжаете свое устройство. Хоть это может показаться пустяком, ключевым моментом тут является избегание как полной разрядки, так и полной зарядки.

Все просто: экстремальные уровни заряда батареи нагружают ее, что приводит к сокращению срока жизни. Идеальный диапазон для аккумулятора составляет от 20% до 80%. Это значит, что разряжать смартфон рекомендуется не более чем до 20%, а снимать его с зарядки при достижении 80%.

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Однако постоянно следить за уровнем заряда батареи непрактично. К счастью большинство современных телефонов (и не только) имеют встроенную опцию "Автоматического перехода в экономичный режим" при низком уровне заряда батареи и "Лимит заряда" при достижении 80%. Также есть специальные приложения, которые сообщат о достижении батареей определенного процента заряда.

По этой причине, также не рекомендуется оставлять смартфон на зарядке на всю ночь. Это может показаться удобным, но ежевечерняя рутина способна навредить вашей батарее. Как только ваше устройство достигает 100%, оно, как правило, продолжает подзаряжаться в течение всей ночи. Это подвергает батарею ненужному стрессу.

Представьте, что ваша батарея – это марафонец. Поддерживать ее на полном заряде, одновременно выжимая из нее максимум, – это все равно, что заставлять бегуна постоянно бежать спринт. Это рецепт истощения и сокращения срока службы. Ограничение заряда устройств до 80% может помочь облегчить часть этого стресса, но решение проблемы нагрева также имеет решающее значение для оптимального состояния батареи – подытожили эксперты.

Хоть эти рекомендации поначалу могут вызывать определенные неудобства в повседневной жизни, если вы приложение усилия, в будущем они превратятся в полезные привычки. Поскольку замена аккумулятора устройства является не только дорогостоящей процедурой, но также может лишить вас гарантии на надлежащую работу любимого гаджета в будущем.

Как сообщал УНИАН, Apple серьезно прокачает аккумуляторы iPhone 16. По слухам, они смогут протянуть до 30 часов без подзарядки, а еще заряжаться они будут заметно быстрее. Мощность проводной зарядки вырастет с 27 до 40 Вт.

А если вы в поисках смартфона, который не устареет и через пять лет, эксперты AnTuTu публиковали рейтинг самых производительных Android-устройств. Первые три места занимают девайсы Nubia, OnePlus и Xiaomi.

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