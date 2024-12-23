Главным нововведение станет повышенный объем оперативной памяти. Также ожидается первый апдейт фронталки за 5 лет.

До выхода линейки iPhone 17 остается как минимум 8 месяцев, но инсайдеры уже знают, какими в общих чертах будут главные смартфоны 2025-го. Тематический ресурс 9To5Mac собрал все, что известно о iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.

Чем же порадует нас iPhone 17 Pro:

Фронтальная камера 24 МП . Камеры iPhone становятся лучше с каждым годом, но зачастую основные улучшения касаются задних камер. Однако в линейке iPhone 2025 года Apple обновит фронтальную камеру с 12-Мп до 24 Мп. Это будет первый апдейт фронталки за 5 лет.

. Камеры iPhone становятся лучше с каждым годом, но зачастую основные улучшения касаются задних камер. Однако в линейке iPhone 2025 года Apple обновит фронтальную камеру с 12-Мп до 24 Мп. Это будет первый апдейт фронталки за 5 лет. Чип A19 Pro. Все четыре модели iPhone 17 получат один чип A19. Однако разделение между стандартными и премиальными Айфонами продолжится: ожидаем, что Pro-смартфоны будут иметь чип A19 Pro.

12 ГБ оперативной памяти. Впервые в истории "прошки" получат по 12 ГБ ОЗУ. В паре с процессором A19 Pro производительность должна оказаться феноменальной, как в играх, так и в операциях с ИИ.

Фирменные модули Wi-Fi и Bluetooth от самой Apple. Сейчас в айфонах за работу модемов отвечает чип Broadcom. В 2026 году этот апгрейд будет распространен на все модели iPhone 18.

Сейчас в айфонах за работу модемов отвечает чип Broadcom. В 2026 году этот апгрейд будет распространен на все модели iPhone 18. Увеличенный "прямоугольный" выступ камеры. Флагманские модели продолжат акцент на камерах, и iPhone 17 Pro с Pro Max получат увеличенный прямоугольный выступ камер. Предположительно, это даст некоторые новые преимущества.

Флагманские модели продолжат акцент на камерах, и iPhone 17 Pro с Pro Max получат увеличенный прямоугольный выступ камер. Предположительно, это даст некоторые новые преимущества. Вырез Dynamic Island станет меньше. Это будет первое уменьшение его размера с момента появления в iPhone 14 Pro. Хоть подробности пока не раскрываются, возможно, это связано с интеграцией Face ID в экран.

Переработанная рама с алюминием. Еще одно интересное изменение в дизайне. Несмотря на то, что Apple только в 2023 году внедрила титановый корпус для Pro моделей, в следующем поколении рамка "прошек" будет не титановая, а алюминиевая.

Видео дня

Смартфоны линейки iPhone 17 официально анонсируют в сентябре 2025 года. До тех пор в сети появится еще не одна утечка, но уже сейчас известно, что на смену Plus-версии придет iPhone 17 Air – он будет стоить дешевле "прошек" и станет самым тонким iPhone в истории, превзойдя даже iPhone 6.

Следующий год станет большим для iPhone: весной выйдет новый iPhone SE Инсайдеры говорят, что нас ждет "самое большое обновление" с момента его дебюта в 2016 году.

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