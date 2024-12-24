У компании запланировано много анонсов на начало будущего года.

Марк Гурман из Bloomberg подтвердил слухи о планах Apple по выпуску новых ноутбуков в самом начале 2025 года. По его информации, MacBook Air на M4 выйдет раньше, чем новые iPhone SE и базовый iPad.

Точные сроки он не уточнил, но презентация iPhone SE 4 и iPad 11-го поколения ожидается в марте. Таким образом, обновление MacBook Air, скорее всего, выйдет в конце января-начале февраля.

Судя по словам Гурмана, Apple выпустит обновление MacBook Air без презентации – анонсом на Newsroom, как в случае со всеми M4 Mac осенью 2024 года.

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Внешне устройство останется прежним, все изменения сосредоточатся вокруг аппаратной начинки. Основными обновлениями станут новый процессор M4 и некоторые улучшения, в частности возможное добавление селфи-камеры с функцией Center Stage и обновление портов Thunderbolt 3 до Thunderbolt 4.

По словам Гурмана, у Apple запланировано много анонсов на первую половину следующего года, включая обновленные MacBook Air, iPad, iPhone SE 4, AirTag 2, iPad Air и ряд других девайсов.

Осенью покажут новые Айфоны 17. Если слухи подтвердится, это будет самый интересный модельный ряд смартфонов за долгое время. Особый интерес вызывает модель iPhone 17 Air – она будет настолько тонкой, что даже не получит лоток для SIM-карты.

Также когда-то в 2025 году ожидается выход доступной версии нашумевшего шлема Apple Vision Pro, второго поколения геометок AirTag и нового поколения устройств для умного дома.

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