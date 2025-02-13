Официальный анонс состоится уже в среду, 19 февраля.

В последнее время в Сети появилось много слухов о том, что Apple вот-вот "завалит" нас новинками. Сегодня глава компании Тим Кук подтвердил скорый анонс, опубликовал в X тизер с текстом:

"Готовьтесь встретить нового члена семьи", – написал Тим Кук, и добавил, что в среду, 19 февраля состоится запуск новых продуктов Apple.

Судя по всему, Apple не станет проводить полноценное мероприятие с онлайн-трансляцией. Компания периодически объявляет о минорных обновлениях продуктов в формате пресс-релиза на сайте. Вероятно, так произойдет и в этот раз.

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Инсайдеры уверены, что 19 февраля Apple представит следующий доступный iPhone SE, но называться он будет iPhone 16E. Судя по утечкам, внешне такой Айфон будет похож на iPhone 13/14. Смартфон получит тот же 6,06-дюймовый OLED-экран с "монобровью" и частотой обновления 60 Гц.

А вот внутри бюджетный iPhone будет повторять iPhone 16 – слухи указывают на фирменный чип A18 и 8 ГБайт оперативной памяти, которые поддерживают Apple Intelligence. Те видео и фото, которые утекли в соцсети, также указывают на наличие одинарной камеры, разъема USB-C и кнопки Action Button.

Что касается цены, то розничная стоимость iPhone SE, по слухам, составит $499, что на $70 выше предыдущей версии SE, выпущенной в 2022 году.

Есть вероятность, что Apple представит другие продукты. Марк Гурман из Bloomberg писал, что запасы iPad Air и MacBook Air в магазинах Apple по всему миру сокращаются, что обычно является намеком на скорее обновление этих продуктов.

Также ходят слухи о втором поколении AirTag, HomePod mini 2 и Apple Watch SE 3, впрочем, о дате выхода нет ничего конкретного. Другими словами, их могут представить уже в самое ближайше время, а могут приберечь до конца года.

К слову, главной новинкой Apple в 2025 году будет не Айфон, а устройство для умного дома, похожее на HomePod, оснащенное экраном. По крайней мере по словам инсайдера того же Гурмана.

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