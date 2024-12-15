Cообщается, что из-за такого тонкого корпуса придется отказаться от слота для SIM-карты и второго динамика.

Официальная премьера линейки iPhone 17 намечена на сентябрь 2025 года, а в сети уже опубликовали сравнение нового айфона, который должен прийти на смену Plus-версии, и актуального iPhone 16 Pro Max. Причем сравнение – вживую.

Если фотографии не являются фейком, то iPhone 17 Air действительно станет самым тонким смартфоном Apple в истории (около 6 миллиметров). Для сравнения, толщина iPhone 16 Pro Max составляет 8,25 мм.

На снимках показан пластиковый муляж, созданный по предварительным габаритам, которые ранее "слили" источники из цепочки поставок. Единственный недочет – блок с тремя камерами. По словам инсайдеров, 17 Air получит только одинарную основную камеру, что будет роднить дорогую модель с самым доступным iPhone SE.

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Ожидается, что iPhone 17 Air выйдет с 6,6-дюймовым дисплеем, собственным модемом Apple, чипсетом A19 с 8 ГБ ОЗУ и одной камерой на 48 Мп. Скорее всего, смартфон будет находиться между iPhone 17‌ и ‌iPhone 17‌ Pro.

Предыдущие слухи предполагали, что iPhone 17 Air будет настолько тонким, что не получит даже лоток для SIM-карты. Кроме того, инженерам Apple придется отказаться от второго динамика, чтобы не уменьшать емкость аккумулятора.

Аналитики считают, что после выхода iPhone 17 Air ультратонкие телефоны вернутся в моду после десятилетнего перерыва. Вряд ли Android-конкуренты будут сидеть сложа руки. Как минимум, свой ультратонкий смартфон для конкуренции с iPhone 17 Air точно готовит Samsung.

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