Чехол для iPhone 17 Air наглядно показал дизайн, похожий на Google Pixel (фото)

Это ультратонкий iPhone, который осенью 2025 года придет на смену Plus-модели базового iPhone..

Хоть до презентации iPhone 17 остается около полугода, секретов о новых Айфонах почти не осталось, как минимум, что касается внешнего вида. На новой утечке показали чехол для iPhone 17 Air, который заменит в линейке модель Plus.

Вместо привычного квадратного блока камер, как у текущих моделей, здесь будет длинная горизонтальная полоса в стиле Google Pixel. Если бы вы не знали, что выйдет Air, вы бы поклялись, что это чехол для Google Pixel", – пишет MacRumors.

Просочившиеся рендеры предполагают, что с левой стороны панели будет размещен один объектив задней камеры. Микрофон и вспышка "уедут" на правый край.

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Такой дизайн ранее уже упоминали другие источники. Скорее всего, именно так будет выглядеть iPhone 17 Air с горизонтальным вырезом камер:

iPhone 17 Air будет отличаться от других новых смартфонов Apple не только дизайном блока камер, но и толщиной. Утечки говорят, что аппарат получит корпус 5,5 мм, что сделает ее самым тонким смартфоном Apple в истории. Ранее этот титул принадлежал iPhone 6.

Сообщается, что iPhone 17 Air должен выйти с дисплеем 6,6" ProMotion с частотой 120 Гц, одинарной камерой на 48 мегапикселей, процессором A19 и 8 Гб ОЗУ для работы с нейросетями. Но ради рекордной тонкости придется пожертвовать нижним динамиком, сверхширокоугольной камерой и физическим SIM-слотом.

На этом редизайн не закончится: версия Ultra в этом году может заменить модель iPhone 17 Pro Max. Самый навороченный смартфон Apple получит уменьшенный Dynamic Island, новую систему охлаждения и еще большую батарею.

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