iPhone 17 Air и iPhone 17 Pro красуются на новом фото за полгода до анонса

Всего будет четыре устройства. Базовый iPhone 17 – единственный айфон, который не получит изменений в дизайне.

Маджин Бу, инсайдер с репутацией надежного источника, показал дизайн iPhone 17 Air и iPhone 17 Pro / Max. Информатор говорит, что знает, как будут выглядеть новые смартфоны.

Если информация подтвердится, новые Айфон "прошки" получат заметные обновления. Вместо привычного квадратного блока камер появится полоса, тянущаяся по всей ширине устройства, с тремя объективами, вспышкой и датчиком LiDAR.

Такой дизайн ранее уже упоминали другие источники. Скорее всего, именно так будут выглядеть новые флагманские смартфоны Apple.

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Модель iPhone 17 Air, которая заменит версию iPhone Plus, выделяется своей толщиной. Сообщается, что она составит всего 5,5 мм, что сделает ее самым тонким Айфоном в истории. На задней панели расположен горизонтальный блок камер в духе Pixel и одной камерой.

Презентация серии iPhone 17 должна состояться в сентябре. Слухи за полгода до анонса говорят, что это будет самая интересная серия за долгое время. Так, стандартные модели наконец перейдут на 120-герцовые дисплеи, впервые за много лет обновится "фронталка", а 17 Pro станут первыми Айфонами с тремя камерами на 48 Мп.

В первом квартале 2025 года Apple представила немало новинок: бюджетный смартфон iPhone 16e, MacBook Air на чипе M4 и парочку iPad. Ожидается, что вторая пачка анонсов случится в июне или даже раньше. И там будет что-то даже покруче iPhone.

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