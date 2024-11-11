iPhone 16 и 16 Plus оказались прочнее большинства смартфонов на рынке.

Известный "мучитель смартфонов" с YouTube-канала JerryRigEverything устроил проверку базовой модели iPhone 16. Традиционно блоггер пытался зацарапать экран тестируемого устройства, сорвать краску, прожечь матрицу и погнуть корпус.

Так, экран новинки оказался достаточно устойчивым к повреждениям. Оставить заметные царапины удалось лишь с помощью инструмента твердостью 6 по шкале Мооса, а глубокие порезы – 7. В целом, это стандартные значения для современных смартфонов, но царапины на стекле от Apple менее заметны.

Корпус iPhone 16 выполнен из переработанного алюминия, при этом, как оказалось, его практически невозможно согнуть руками ни спереди, ни сзади. Более того, девайс даже не издавал никаких звуков, которые издают другие "испытываемые" при похожих попытках.

Во время теста с огнем из зажигалки на экране смартфона появилось пятно. Впрочем, через несколько секунд оно бесследно исчезало. Вердикт очевиден: чтобы сломать этот девайс, нужно реально постараться.

Как отметил блоггер, это все применимо и к iPhone 16 Plus, который является увеличенной модификацией iPhone 16 с более емким аккумулятором.

А вот экран iPhone 16 не впечатлил экспертов DxOMark – его уделывает даже бюджетный Samsung Galaxy. Среди главных недостатков оказались потеря контрастности в SDR-режиме и частота обновления в 60 Гц.

Как УНИАН уже писал, серия iPhone 16 обесценивается рекордными темпами. Смартфоны Apple долгое время считались лучшей инвестицией среди мобильных устройств, поскольку их можно было выгодно продать спустя какое-то время. Однако, начиная с iPhone 12, каждое новое поколение теряет в стоимости быстрее предыдущего.\

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