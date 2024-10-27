Оцененный в $2800 аппарат показал худший результат за всю историю тестов складных смартфонов.

Huawei Mate XT – первый в мире телефон с тройным экраном и ценой от $2800. Девайс пока что доступен только в Китае, но журналисты и блогеры успели протестировать аппарат в деле. Например, JerryRigEverything добрался до раскладушки, чтобы проверить ее на прочность.

Учитывая революционную конструкцию, этот вопрос вызывает интерес у многих. Прежде всего стоит отметить, что, как и у других складных девайсов, дисплей прикрыт пластиком, даже если под ним имеется ультратонкое стекло. А пластик царапается даже после легкого касания ногтем – и тут новинка Huawei не стала исключением.

Huawei Mate XT также показал себя худшим среди всех складных смартфонов, когда-либо протестированных на канале блогера, когда дело дошло до испытания песком. Песчинки забивают его шарниры до такой степени, что они просто перестают функционировать.

Что касается теста на изгиб, то здесь чудес не произошло. В разложенном состоянии телефон очень тонкий и большой, поэтому для его поломки не требуется много усилий – он легко поддается деформации.

Полный краш-тест Huawei Mate XT доступен ниже:

Отметим, что Huawei первой выпустила складывающийся втрое смартфон – и он сразу стал хитом в Китае. В сложенном виде им можно пользоваться как обычным телефоном диагональю 6.4 дюйма, в разложенном – это уже полноценный планшет на 10.2 дюйма.

Статистика продаж показывает, что складные телефоны в последние годы становятся все популярнее у пользователей – даже несмотря на высокий ценник и проблемы со складками. Например, в свежем рейтинге удовлетворенности AnTuTu половину списка занимают складные модели.

Как сообщал УНИАН, пока другие производители выпускают смартфоны со складными экранами, Apple решила сосредоточиться на разработке складного MacBook. Компания считает, что складные экраны более востребованы в устройствах с большим размером дисплея, таких как ноутбуки и планшеты.

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