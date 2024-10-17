По оценкам аналитиков, последние iPhone дешевеют более стремительно, чем их флагманские конкуренты на Android.

Спустя две недели после выхода смартфоны серии iPhone 16 в состоянии "как новые" на вторичном рынке США можно продать в среднем на 41,2% дешевле от их первоначальной цены. Это рекордно быстрое обесценивание для Айфона, говорится в отчете SellCell.

Согласно исследованию, iPhone 16 обесценивается на 8% быстрее, чем iPhone 15 в свое время в первые две недели продаж. Причем данная тенденция наблюдается не только у стандартных моделей, но и во всей линейке.

В то же время, устройства Samsung показывают противоположную картину. За год Galaxy S23 потерял 61% своей цены, что лучше по сравнению с показателями Galaxy S22, который за то же время обесценился на 66%. Новый Galaxy S24, по данным за первые шесть месяцев, показывает еще более медленное снижение стоимости.

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Аналитики SellCell отмечают, что Айфоны долгое время считались лучшей инвестицией среди мобильных устройств, поскольку их можно было выгодно продать спустя какое-то время. Однако, начиная с iPhone 12, каждое новое поколение теряет в стоимости быстрее предыдущего. Это может заметно повлиять на решение потребителей при выборе нового смартфона.

Другое исследование показало, что iPhone 16 является наименее популярным смартфоном Apple за последние пять лет. В связи с этим компании пришлось сократить объем заказов на новые Айфоны, чтобы избежать убытков.

iPhone 16 поступили в продажу 20 сентября. Западные СМИ в своих обзорах отмечают, что это одно из лучших обновлений базового айфона за последние пару лет, а вот "прошки" называют скучным, хоть это все равно лучший выбор в целом.

Также выяснилось, что на момент выхода iPhone 16 получились "сырыми". Все дело в том, что смартфоны вышли с предустановленным iOS 18, в котором нет никаких ИИ-функций. Они появятся лишь в конце октябре с обновлением iOS 18.1, а самые крутые функции, включая поумневшую Siri, придется ждать до весны 2025.

В то же время инсайдеры утверждают, что iPhone 17 будет самым интересным Айфонов за последние годы. В 2025 году базовые модели наконец перейдут на 120-герцовые экраны, впервые за много лет обновится "фронталка", а Plus-модель заменит "ультратонкий" айфон Air.

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