Смартфоны на новом процессоре Snapdragon 8 Gen 1 в топ пока не попали – из-за недостатка данных.

Команда бенчмарка AnTuTu подвела итоги прошедшего года, представив рейтинг самых производительных аппаратов за декабрь 2021-го.

В перечень вошли самые мощные смартфоны из представленных на рынке. Смартфоны на новом процессоре Snapdragon 8 Gen 1 в топ пока не попали – из-за недостатка данных.

Особого внимания заслуживает первая "тройка" в рейтинге, ведь именно эти флагманы получили наибольшее количество баллов. Если вы не следите за рынком смартфонов постоянно, то для вас это может быть полезно при выборе нового устройства.

На первом месте оказался смартфон геймерский Xiaomi Black Shark 4S Pro на чипе Snapdragon 888 Plus, который в Украине стоит порядка 27 000 грн.

на чипе Snapdragon 888 Plus, который в Украине стоит порядка 27 000 грн. второе место занимает также игровой телефон – RedMagic 6S Pro (он же Red Devils 6S Pro) с памятью на 12/256 Гб. В Украине такой гаджет, однако с меньшим количеством памяти, можно приобрести в районе 19 тысяч.

(он же Red Devils 6S Pro) с памятью на 12/256 Гб. В Украине такой гаджет, однако с меньшим количеством памяти, можно приобрести в районе 19 тысяч. тройку лидеров замыкает iQOO 8 Pro . Модель интересна тем, что признана самым производительным неигровым смартфоном среди всех участников декабрьского рейтинга. Такой смартфон с наибольшим объемом памяти продается почти за 27 тысяч гривен.

Читайте такжеДешево и мощно: лучшие бюджетные смартфоны 2021 года до 7 тысяч гривеньЧетвёртое место занял ещё один представитель платформы Snapdragon 888 Plus – vivo X70 Pro+. На пятой строчке разместился Find N – первый складной смартфон Oppo, о котором мы подробнее рассказывали в отдельной новости.

В первую десятку также вошли:

iQOO 8;

ASUS ROG Gaming Phone 5s;

iQOO Neo 5s;

Motorola Edge S30;

OPPO Find X3 Pro.

Ранее УНИАН делился интересным ТОПом, в котором были собраны смартфоны с лучшей автономностью. Для многих людей камеры, процессоры и экраны смартфонов отходят на второй план, если гаджет приходится заряжать каждый день.

Дольше всего без подзарядки сможет проработать смартфон Xiaomi Poco M3: цена на такой гаджет в Украине стартует от 5 000 грн. Другой флагман Xiaomi и их конкурентов из Realme – Realme 7 5G и Xiaomi Redmi 10 – заняли второе и третье место соответственно.

Вас также могут заинтересовать новости: