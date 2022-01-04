Команда бенчмарка AnTuTu подвела итоги прошедшего года, представив рейтинг самых производительных аппаратов за декабрь 2021-го.
В перечень вошли самые мощные смартфоны из представленных на рынке. Смартфоны на новом процессоре Snapdragon 8 Gen 1 в топ пока не попали – из-за недостатка данных.
Особого внимания заслуживает первая "тройка" в рейтинге, ведь именно эти флагманы получили наибольшее количество баллов. Если вы не следите за рынком смартфонов постоянно, то для вас это может быть полезно при выборе нового устройства.
- На первом месте оказался смартфон геймерский Xiaomi Black Shark 4S Pro на чипе Snapdragon 888 Plus, который в Украине стоит порядка 27 000 грн.
- второе место занимает также игровой телефон – RedMagic 6S Pro (он же Red Devils 6S Pro) с памятью на 12/256 Гб. В Украине такой гаджет, однако с меньшим количеством памяти, можно приобрести в районе 19 тысяч.
- тройку лидеров замыкает iQOO 8 Pro. Модель интересна тем, что признана самым производительным неигровым смартфоном среди всех участников декабрьского рейтинга. Такой смартфон с наибольшим объемом памяти продается почти за 27 тысяч гривен.
Читайте такжеДешево и мощно: лучшие бюджетные смартфоны 2021 года до 7 тысяч гривеньЧетвёртое место занял ещё один представитель платформы Snapdragon 888 Plus – vivo X70 Pro+. На пятой строчке разместился Find N – первый складной смартфон Oppo, о котором мы подробнее рассказывали в отдельной новости.
В первую десятку также вошли:
- iQOO 8;
- ASUS ROG Gaming Phone 5s;
- iQOO Neo 5s;
- Motorola Edge S30;
- OPPO Find X3 Pro.
Ранее УНИАН делился интересным ТОПом, в котором были собраны смартфоны с лучшей автономностью. Для многих людей камеры, процессоры и экраны смартфонов отходят на второй план, если гаджет приходится заряжать каждый день.
Дольше всего без подзарядки сможет проработать смартфон Xiaomi Poco M3: цена на такой гаджет в Украине стартует от 5 000 грн. Другой флагман Xiaomi и их конкурентов из Realme – Realme 7 5G и Xiaomi Redmi 10 – заняли второе и третье место соответственно.