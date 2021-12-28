Xiaomi провела в Китае масштабную декабрьскую презентацию, в ходе которой было представлено много чего интересного.

Вместе с обновлением MIUI 13 и флагманскими смартфонами 12-й серии компания Xiaomi пополнила ассортимент своих наушников и смарт-часов новыми моделями.

Часы получили круглый 1,43-дюймовый экран AMOLED и металлический корпус. Циферблат покрыт сапфировым стеклом: обещают минимум царапин даже при самом неряшливом использовании.

Watch S1 предлагают датчик сердечного ритма, встроенный GPS-модуль для отслеживания маршрутов пробежек, а также функции измерения уровня кислорода в крови. Есть и более базовые функции вроде слежки за качеством сна и умного будильника, а спортивных режимов обещано более 117 штук.

Одна зарядка гарантирует до 12 дней в режиме активного использования и до 24 дней как "просто часы". Новинка поставляется с кожаным ремешком синего & коричневого цветов, и позиционируется как часы "высокого класса", которые дополнят образ пользователя как во время повседневной носки, так и на официальных мероприятиях.

Вариант с силиконовым ремешком оценили в 1099 юаней (~4700 грн), а с кожаным — 1199 юаней (~5200 грн). В продаже в начале 2022 года.

Наушники Buds 3 же могут похвастаться двойным магнитным динамическим драйвером, Hi-Fi аудиосистемой и автономностью 32 часа с кейсом. Также есть функция активного шумоподавления, которая работает в трех режимах: настраиваются в зависимости от того, насколько шумно вокруг вас.

Xiaomi Buds 3 выйдут по цене 449 юаней (~1900 грн). Кроме того, компания выпустила Xiaomi Buds 3 Pro в новом синем цвете по сниженной новогодней цене в 649 юаней (~2700 грн).

Ранее на этой неделе компания пополнила линейку телевизоров моделью Mi TV EA70 2022. Новинка оснащена 70-дюймовым дисплеем с разрешением 4K (3840×2160) и предлагается по цене недорогого смартфона.

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