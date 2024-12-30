Смартфон должны презентовать в ближайшие месяцы.

Samsung Galaxy A56 – новый среднебюджетный смартфон корейского бренда – должны показать в ближайшие месяцы. Инсайдеры уже знают детали о процессоре, камере и прочих компонентах.

Ожидается, что у моделей Galaxy A55 и Galaxy A56 будет очень много общего. Например, сзади будет установлена тройная камера с объективами 50, 12 и 5 мегапикселей (последний сенсор – для макро). Интересно, что разрешение фронталки снизится с 32 до 12 Мп. Однако Samsung обещает, что качество съемки повысится.

Новинка получит процессор Exynos 1580, изготовленный самой Samsung. В бенчмарке Geekbench он набирает 1341 и 3836 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно. Специалисты говорят, что это мощность на уровне Snapdragon 888 – флагманского процессора из 2021 года.

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Galaxy A56 выйдет с 6,6-дюймовым Dynamic AMOLED-дисплеем, который будет поддерживать частоту 120 Гц. Батарея останется на уровне 5000 мАч, а вот мощность зарядки как не для флагманской модели Samsung впечатляет – 45 Вт. Для сравнения, мощность проводной зарядки Galaxy S24 – 25 Вт.

Потенциальным покупателям предложат 8 или 12 ГБ ОЗУ и накопитель на 128 или 256 ГБ. Корпус у смартфона алюминиевый, сзади использовано стекло. Стоимость Samsung Galaxy A56 составит 439 фунтов стерлингов, или около 21 тысячи гривен.

Судя по слитым рендерам, Galaxy A56 получит заметное изменение в корпусе: "выпуклая" камера снова в тренде. Передняя часть смартфона будет включать дисплей с тонкой рамкой и центральным отверстием для селфи-камеры.

Напомним, 22 января 2025 года пройдет презентация Samsung Galaxy S25. По слухам, S25 Ultra получит обновленный с 12 до 50 Мп сверхширокоугольный объектив и самую тонкую рамку экрана в мире, а сердцем всех трех моделей выступит Snapdragon 8 Elite.

Также в начале 2025 года будут представлены новые бюджетные Galaxy M16 и Galaxy F16. И судя по слитым рендерам, новинки будут заметно отличаться от предшественников.

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