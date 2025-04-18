Представлен ультратонкий смартфон от Samsung, но это не Galaxy S25 Edge (фото)

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Samsung представила недорогой смартфон Galaxy M56 с длительной поддержкой и ИИ-функциями. В компании утверждают, что это самый тонкий смартфон в своем сегменте.

Толщина его корпуса составляет всего 7,2 мм, что на 30% меньше, чем у предшественника Galaxy M55. Несмотря на компактность, смартфон сохранил аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой 45-ваттной зарядки.

Характеристики Galaxy M56

Экран: 6,7 дюйма, Super AMOLED+, разрешение 1080p+, 120 Гц, защитное стекло Corning Gorilla Glass Victus+;

6,7 дюйма, Super AMOLED+, разрешение 1080p+, 120 Гц, защитное стекло Corning Gorilla Glass Victus+; Процессор: восьмиядерный Exynos 1480 с графикой AMD RDNA 2;

восьмиядерный Exynos 1480 с графикой AMD RDNA 2; Память: 8 ГБ оперативной LPDDR5x, 128/256 ГБ пользовательской UFS 3.1;

8 ГБ оперативной LPDDR5x, 128/256 ГБ пользовательской UFS 3.1; Камера: основная 50 Мп (с OIS), сверхширокоугольная 8 Мп, макро 2 Мп, фронтальная 12 Мп;

основная 50 Мп (с OIS), сверхширокоугольная 8 Мп, макро 2 Мп, фронтальная 12 Мп; Прочее: 5G, USB 2.0 Type‑C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3.

Видео дня

Аппарат работает на базе Android 15 с оболочкой One UI 7. Фирма пообещала присылать новые версии Android на протяжении 6 лет. Телефон поддерживает все функции Galaxy AI.

Galaxy M56 поступит в продажу 23 апреля по цене 295 долларов (~12 800 грн). Расцветки всего две: зеленая и черная.

На 2025 год у Samsung запланированного много чего интересного. Этой весной ожидается выход рекордно тонкого смартфона Galaxy S25 Edge, который будет конкурировать с iPhone 17 Air. Технически устройство станет улучшенной версией S25 Plus.

Также известно, что Samsung до конца года представит свой первый смартфон с тройным экраном. В разложенном состоянии размер устройства составит 9,96-дюйма – это почти на 30% больше, чем 7,6-дюймовая панель Galaxy Z Fold 6.

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