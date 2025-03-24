У обозревателей Tom's Guide получился небольшой список из шести телефонов. Все дешевле 500 долларов.

В настоящий момент идет ожесточенная битва за звание лучшего дешевого смартфона. По мнению обзорщиков, хорошо зарекомендовали себя гаджеты от Google, Samsung, Motorola и Nothing.

Известный портал Tom's Guide собрали качественные телефоны из категории "топ за свои деньги", которые стоит рассмотреть к покупке в марте 2025 года. Все они стоят дешевле 500 долларов (~ 20 000 грн).

Лучший в целом – Nothing Phone 3a Pro. Ни один другой телефон не может сравниться с ним по производительности и функциям, говорят специалисты. Особенно выделяется тройная система камер, включающая телефото-объектив с разрешением 50 Мп, что "неслыханно среди доступных телефонов".

– Nothing Phone 3a Pro. Ни один другой телефон не может сравниться с ним по производительности и функциям, говорят специалисты. Особенно выделяется тройная система камер, включающая телефото-объектив с разрешением 50 Мп, что "неслыханно среди доступных телефонов". Лучший смартфон с ИИ – Google Pixel 8a. Бюджетный способ получить доступ к волшебству камер и здоровому набору функций искусственного интеллекта Pixel, которые сделает всю работу за вас.

– Google Pixel 8a. Бюджетный способ получить доступ к волшебству камер и здоровому набору функций искусственного интеллекта Pixel, которые сделает всю работу за вас. Лучший бюджетный Samsung – Galaxy A35. Тут есть дисплей 120 Гц, до 8 Гб ОЗУ, оптимальная камера с модулем на 50 мегапикселей и батарейка на полтора дня работы. Также есть доступ к некоторыми ИИ-функциям.

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Лучший дизайн – Nothing Phone 3a. Смартфоны подешевле обычно выглядят не так хорошо, как этот девайс. Сзади у него находится настраиваемая подсветка Glyph – фишка всех устройств британского стартапа.

– Nothing Phone 3a. Смартфоны подешевле обычно выглядят не так хорошо, как этот девайс. Сзади у него находится настраиваемая подсветка Glyph – фишка всех устройств британского стартапа. Лучший смартфон до $300 – Moto G Power (2025). Телефон впечатлил обозревателей своей прочной конструкцией, отличной селфи-камерой и временем автономности.

– Moto G Power (2025). Телефон впечатлил обозревателей своей прочной конструкцией, отличной селфи-камерой и временем автономности. Лучший смартфон до $200 – Moto G (2025). Как правило, чем доступнее телефон, тем меньше возможностей он предлагает, но этот Moto игнорирует эти условности. Он предоставляет доступ к хорошим камерам и мощной батарее, запрашивая за это адекватную цену.

Напомним, в начале марта в продажу поступил "бюджетный" iPhone 16e от Apple. Релиз получился неоднозначным: телефон получил OLED-экран, Face ID и Apple Intelligence, но остался с одинарной камерой и старым вырезом. Плюс, заметно вырос ценник.

Свежее исследование показало, что люди по всему миру стали чаще покупать дорогие смартфоны. Модели дороже 600 долларов способны охватить больше клиентов за счет лучших процессоров, камер, дисплеев и функций ИИ. И, как правило, это Айфоны.

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