Они не только способны выдавать качественные фото, но и обладают оптимальным железом и другими необходимыми фичами.

Если вам нужен смартфон с хорошей камерой, но выкидывать $1000 за новый Айфон не хочется, эксперты портала Amateur Photographer собрали рейтинг из самых актуальных недорогих камерофонов для любителей поснимать.

Ниже – список актуальных устройств, которые хорошо справляется со съемками даже при слабом освещении и стоящие дешевле 500 долларов. Четыре камеры не всегда лучше, чем три, а много мегапикселей не всегда гарантируют хороший результат.

Google Pixel 8a – король бюджетных смартфонов. Аппарат вышел с двумя камерами на 64 и 13 Мп с оптической стабилизацией у главного сенсора. Довольно стандартный набор, но вкупе с лучшими алгоритмами постобработки изображений камеры снимают отлично практически в любых сценариях использования.

– король бюджетных смартфонов. Аппарат вышел с двумя камерами на 64 и 13 Мп с оптической стабилизацией у главного сенсора. Довольно стандартный набор, но вкупе с лучшими алгоритмами постобработки изображений камеры снимают отлично практически в любых сценариях использования. iPhone 12 – для фанатов Apple. Несмотря на то, что этот айфон вышел еще в 2020-м, проверенное комбо камер на 12 и 12+12 мегапикселей способно выдавать крутые фото (и видео) в большинстве сценариях использования. Цена телефона недавно упала до 250 долларов, что делает его топ за свои деньги.

– для фанатов Apple. Несмотря на то, что этот айфон вышел еще в 2020-м, проверенное комбо камер на 12 и 12+12 мегапикселей способно выдавать крутые фото (и видео) в большинстве сценариях использования. Цена телефона недавно упала до 250 долларов, что делает его топ за свои деньги. Samsung Galaxy S22 – бюджетный флагман. За несколько лет цена на него упала с 799 до 449 долларов, однако тройная камера на 50+10+12 мегапикселей с трехкратным оптическим все еще радует. Причем снимать 4K-видео умеет даже фронталка.

Видео дня

Samsung Galaxy A55 – лучшее, что может купить любитель фотографий с бюджетом до $400. Решают 32-мегапиксельная фронталка и блок с тремя модулями на 50+12+5 Мп с оптостабом у главного датчика.

– лучшее, что может купить любитель фотографий с бюджетом до $400. Решают 32-мегапиксельная фронталка и блок с тремя модулями на 50+12+5 Мп с оптостабом у главного датчика. Xiaomi 13T Pro – бюджетный телефон с камерами Leica. Этот аппарат может похвастаться тройной камерой на 50+50+12 Мп, а его фирменная оптика Leica означает, что это, вполне возможно, самая дешевая камера Leica, которую вы можете купить прямо сейчас.

– бюджетный телефон с камерами Leica. Этот аппарат может похвастаться тройной камерой на 50+50+12 Мп, а его фирменная оптика Leica означает, что это, вполне возможно, самая дешевая камера Leica, которую вы можете купить прямо сейчас. Motorola Edge 50 Neo – для слабого освещения. Помимо 32-Мп фронталки в нем установлено трио модулей на 50+13+10 мегапикселей с оптостабом у главного датчика и 3-кратным оптическим зумом на телевике. Это предостаточно для выдачи крутых снимков даже при слабом освещении.

Ранее специалисты назвали смартфоны с самой живучей батареей на начало 2025 года. В лидерах автономности есть как дорогостоящие флагманы, так и более доступные Android-гаджеты.

Если бюджет в пределах 7000 грн, рекомендуем обратить внимание на этот топ. Индустрия продвинулась настолько далеко, что даже в этой ценовой категории мы видим телефоны, которые предлагают мощные чипсеты и большие батареи.

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