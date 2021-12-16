Распродажа продлится до 10 января, поэтому не стоит торопиться – ещё есть время как следует всё обдумать.

Компания Xiaomi объявила о запуске большой распродажи смартфонов и другой фирменной техники в Украине.

Специальные цены действуют в авторизованных магазинах Xiaomi Store, в розничной сети АЛЛО и у официальных партнеров Xiaomi, в частности в магазинах Comfy, Фокстрот, Rozetka, Eldorado, Vodafone и Эпицентр.

Максимальная скидка в 2500 грн предлагается для флагманского смартфона Xiaomi 11T – его можно купить за 11 999 вместо 14 499 грн. На 2 тысячи гривен дешевле можно купить смартфон Xiaomi 11 Lite 5G NE в версиях 8/128 и 8/256 ГБ – 9999 вместо 11 999 и 10 999 вместо 12 999 грн соответственно.

Также скидка в 800 грн предлагается для флагманского смартфона Redmi Note 10S – 6499 вместо прежних 7299.

Есть и другие интересные предложения:

Робот-пилосос Mi Robot Vacuum Mop Essential – 4199 вместо 5499 грн;

Робот-пилосос Mi Robot Vacuum Mop – 5999 вместо 7499 грн;

Робот-пилосос Mi Robot Vacuum Mop P – 7999 вместо 9999 грн;

Електрочайник Mi Electric Kettle – 699 вместо 899 грн;

Електрочайник Mi Smart Kettle Pro – 1299 вместо 1699 грн.

Акция уже стартовала и продлится до 10 января 2022 года. Кроме того, с 21 декабря и до конца акции при покупке смартфона Xiaomi 11T Pro пользователи получат наушники Xiaomi FlipBuds Pro (рекомендованная розничная цена 4999 грн) в подарок.

Читайте такжеXiaomi готовит революцию в мире аккумуляторов для смартфоновРанее сообщалось, что смартфоны нового поколения от Xiaomi получат очень необычную камеру. Речь идет о серии Xiaomi 12, которую, по слухам, представят уже 28 декабря.

Ожидается, что блок основной камеры Ultra-версии, получит сразу восемь отверстий разного размера и формы. Конечно же, не все они будут заняты датчиками изображения, однако такая композиция всё равно вызывает восхищение.

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Автор: Денис Пономаренко