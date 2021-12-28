Обновление принесло улучшенные внешний вид, производительность и функции безопасности.

Компания Xiaomi официально представила свою новую фирменную оболочку MIUI 13, которая основана на Android 12.

Помимо косметических улучшений в новой OC, разработчики отдельно сосредоточились на повышении безопасности и конфиденциальности, а также на повышение стабильности и скорости работы.

Новое в MIUI 13:

Преображенный внешний вид домашнего экрана с более минималистичными значками и обновленной стилистической палитрой;

Фишки Material You из Android 12;

Xiaomi объединилась с Beauty Science, чтобы создать новые обои (уже есть в сети);

Переработаны анимации, фирменный шрифт MiSans и множество виджетов, также готовых к гибкой настройке;

В сравнении с MIUI 12.5 плавность работы приложений выросла на 15-52%, интерфейса – на 20-26%, а потеря частоты кадров снизилась более чем на 90%;

Технология Focus Computing 2.0, которая предоставляет дополнительные вычислительные ресурсы на основные приложения, что, в свою очередь, повышает плавность их работы;

В целом, MIUI 13 работает примерно на 52% эффективнее, чем MIUI 12.5.

Также была представлена ориентированная под крупные планшетные экраны MIUI 13 Pad, которая эффективнее использует большой экран и функции многозадачности, а размер окон можно менять. Сейчас для большого экрана адаптировано более 3000 приложений.

Помимо MIUI 13 для смартфонов и планшетов, компания сообщила, что будет использовать фирменную OC на всех своих устройствах.

Помимо дебюта на Xiaomi 12, с сегодняшнего дня бета-сборки MIUI 13 станут доступны для MIX 4, Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro, Mi 11, Mi 11 Lite 5G, Redmi K40 Pro и Redmi K40. После этого развертывание будет осуществляться и на других девайсах:

А меж тем Xiaomi в преддверии новогодних праздников снизила цены на свои смартфоны в Украине. Распродажа продлится до 10 января, поэтому не стоит торопиться – ещё есть время как следует всё обдумать.

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