Сообщается, что будущие iPhone 16 будут самыми холодными в истории бренда.

Компания Apple приняла во внимание жалобы пользователей, связанные с перегревом "титановых" iPhone 15, и изменила конструкцию iPhone 16, чтобы проблем больше не возникало. Об этом пишет The Information.

Самой критикуемой проблемой iPhone 15 Pro и 15 Pro Max на старте оказался перегрев устройство. Причем происходило это не только во время использования или зарядки – смартфоны ужасающе грелись даже просто так, когда лежали без дела. Как оказалось, перегрев был связан с конструкцией системы охлаждения, которая рассеивала тепло не так хорошо, как предыдущие модели.

Согласно источнику, во все модели iPhone 16 установят "большой графитовый лист" внутри корпуса. Графен обладает высокой теплопроводностью, существенно превосходя медь, которая используется для теплоотвода в текущих смартфонах Apple. Он поможет охлаждать чип, распределяя тепло, в том числе на корпус.

Видео дня

Кроме того, аккумуляторы iPhone 16 Pro и 16 Pro Max получат корпус из металла, а не черной фольги, что также поможет снизить нагрев внутренних компонентов устройств. Таким образом, новенькие айфоны будут самыми холодными в истории бренда.

В целом, будущие iPhone 16 должны исправить разные проблемы айфонов, которые были актуальны годами. Так, например, Pro-модели получат новое антибликовое покрытие, которое решит давнюю проблему световых бликов на фото. Также новое поколение iPhone должно отличиться заметным "бустом" по скорости зарядки.

Если ничего не изменится, презентация iPhone 16 состоится в середине сентябре. Ранее инсайдер раскрыл все характеристики и цены iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.

Вас также могут заинтересовать новости: