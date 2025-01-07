Пора обновить iOS: Apple выпустила срочное обновление для своих смартфонов

Апдейт направлен на устранение багов и ошибок, обнаруженных в финальном релизе iOS 18.2.

Apple выпустила первое обновление для iPhone и iPad в 2025 году. По функциям ничего нового нет – обновление сфокусировано на устранение багов и ошибок, и повышении плавности/стабильности работы.

В частности, обновление iOS 18.2.1 исправляет проблемы с сенсором на iPhone 16 Pro и 16 Pro Max, а также странные баги в работе камеры и фонарика на других совместимых моделях.

Обновление уже вышло и весит 289 Мб. Проверить актуальность ПО можно в настройках. Если вам не пришло предложение обновиться, то подождите пару дней, либо проверьте актуальность вашего устройства.

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Обновление доступно только для Айфонов, начиная от XR, а также iPhone SE второго и третьего поколения.

Обновление побольше, iOS 18.3, ожидается в конце января 2025 года, но в нем тоже не появится новых функций. Их приберегли для iOS 18.4, которая выйдет весной. Например, в нее появится анонсированная еще на WWDC 2024 улучшенная Siri.

Предполагается, что все iPhone с поддержкой iOS 18 смогут обновиться и до iOS 19. Таким образом, апдейт получать, в том числе iPhone XS, XS Max и XR, которые вышли в 2018 году. С планшетами ситуация почти такая же: iPadOS 19 получат все актуальные на сегодня iPad, кроме iPad 7-го поколения.

iOS 19 должны представить в июне 2025 года. В свою очередь Google планирует выпустит Android 16 гораздо раньше, чем вышла Android 15 и предыдущие версии. В следующем году пользователям не придется ждать наступления осени: новая ОС выйдет уже во втором квартале (апреле-июне) 2025 года.

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