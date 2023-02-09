От каких привычек стоит избавиться, чтобы телефон прослужил дольше – читайте в материале УНИАН.

Пользуясь смартфонами ежедневно, мы не задумываемся, что бессознательно укорачиваем им жизнь. И в большинстве случаев это безобидные на первый взгляд действия, которые не считаются чем-то плохим.

Чтобы не "убить" свой смартфон раньше времени, советуем ознакомиться с материалом ниже, чтобы узнать о всех ошибках и частых действиях в отношении смартфона, отказ от которых поможет избежать незапланированного апгрейда.

Частые циклы заряда – убийство аккумулятора

Далеко не все пользователи осознают, но ежедневная зарядка аккумулятора до 100% приводит к довольно быстрому износу батареи, что в конечном счете сказывается на времени автономной работы.

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За год использования смартфоном батарея может "усохнуть" на 5-10 процентов, если каждый день мучить его подобным образом. Самый оптимальный вариант – держать заряд батареи в пределах 40-80%.

А если вы привыкли оставлять смартфон на зарядке на всю ночь, установите себе Accu​Battery и выставьте допустимый максимум заряда в 80%.

Не забывайте время от времени чистить память

Многие владельцы смартфонов забывают или просто не считают нужным чистить память своего гаджета. Если не делать это хотя бы раз в месяц, то телефон начнет "подтормаживать".

Чтобы предотвратить это – регулярно очищайте память и кэш в приложениях. Если вы активно сидите, скажем, в телеграме или других мессенджерах, то кеш может разрастись до значительных размеров. В отдельной заметке мы рассказывали, как оптимизировать расход и сбросить лишний "балласт" в виде медиафайлов.

Смартфон не стоит подвергать резким перепадам температуры

Если на улице жара, смартфон сильно греется, что может вызвать внутренние повреждения, тогда как при сильном морозе особенно страдает аккумулятор.

Так, резкий перенос смартфона из холодного места в тепло может вызвать конденсацию влаги на внутренних узлах – это приведет к коррозии и опять-таки преждевременной порче, которую очень дорого будет вылечить.

Если батарея смартфона разрядилась на морозе, что особенно актуально сейчас, не спешите заряжать ее сразу же по приходу домой. Оставьте девайс в теплом помещении хотя бы на 20 минут, а затем подключите к сети.

Носить смартфон без чехла – подвергать его дополнительному риску

Многие не пользуются чехлами, считают, что это не очень удобно и портит внешний вид смартфона. Но нести телефон в ремонт после падения еще более неудобно.

Что касается защитного стекла, то здесь не все так однозначно. С одной стороны производители дорогих флагманов настаивают на том, что экраны их смартфонов и так достаточно крепки, а наклейка дополнительного стекла испортит олеофобное покрытие – и это отчасти правда. Но с другой стороны нужно помнить и о том, что замена поврежденного стекла в новеньком айфоне влетит в копеечку.

А вот производители бюджетных устройств зачастую сами наклеивают на экран защитную пленку еще на заводе, давая таким образом понять, что дополнительный слой лишним не будет.

Ранее УНИАН делился советами, как правильно заряжать смартфон. Аккумулятор – слабое место любого смартфона. При этом часто пользователи сами сокращают срок его работы, даже не подозревая этого.

Также рассказывали, как за пару минут очистить динамик смартфона. И для этого совсем не обязательно идти в сервисный центр или самому "ковырятся" в динамиках. На выручку придут обычные приложения для очистки динамика, которые "пробивают" загрязнения.

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