Рассказываем, как оптимизировать расход и сбросить лишний "балласт" в виде медиафайлов.

Если вы активно сидите в Telegram, то со временем мессенджер начинает активно "пожирать" все больше и больше памяти. Причина в том, что мобильное приложение сохраняет все присланные вам файлы, видео, фото и "гифки", чтобы не загружать их повторно всякий раз, как вы откроете чат.

К слову, в этом есть свой плюс – это экономит мобильный трафик, но негативно сказывается на свободном месте в памяти смартфона. УНИАН рассказывает, как оптимизировать расход и сбросить лишний "балласт" в виде медиафайлов.

Как освободить место в телеграмме

Откройте мессенджер на смартфоне и перейдите в боковое меню в правом верхнем углу. Коснитесь пункта "Настройки" и выберите путь "Данные и память" → "Использование памяти".

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Нажмите "Очистить кэш Telegram".

Программа покажет, какой именно контент собирается удалить. Подтвердите свое намерение очистить кэш. Этот процесс может занять до нескольких минут.

Напоследок нужно предпринять еще одно действие, чтобы очищенный кэш не переполнятся обратно за пару дней. Взгляните на ползунок "Хранить медиа" сверху и переместите его на значение "3 дня". Теперь нехватка свободного места на смартфоне точно перестанет вас беспокоить.

По желанию также можно оптимизировать "Максимальный размер кэша". Передвинув значение на один из вариантов: 1, 4 или 8 ГБ можно забыть о регулярных проверках кэша. Достигнув указанного объема, старые данные будут автоматически удаляться с памяти телефона. Однако эта фича доступна только на iPhone.

Стоит отметить, что эта "чистка" актуальна не только для телеграмма. Похожим образом можно проверить настройки в других мессенджерах, например WhatsApp, и очистить кэш там.

Ранее стало известно, что в Telegram участились "угоны" аккаунтов. По такому поводу УНИАН делился советами, как обезопасить себя и свои переписки.

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