Разработчик-энтузиаст модифицировал классическую модель Casio F91W, пересобрав оригинальные внутренние детали. Как результат, культовые наручные часы обзавелись различными смарт-функциями, включая связь со смартфоном по Bluetooth.
Устройство получило название F91 Kepler, сообщает портал Notebookcheck.
Отмечается, что для этого пришлось заменить всю внутреннюю начинку оригинальных часов, снабдив их OLED-дисплеем и микроконтроллером Texas Instruments CC2640 с поддержкой Bluetooth. Внешний же корпус остался нетронутым.
Пока что у F91 Kepler работает лишь одна кнопка, предназначенная для пробуждения экрана, а также отсутствует парное приложение на смартфон для полноценного коннекта.
Разработчик опубликовал в открытом доступе все свои наработки и схемы по внутреннему переустройству, предоставив доступ к ним всем желающим. Он надеется, что сообщество подхватит его идею и совместными усилиями закончит его детище.
Ранее УНИАН уже рассказывал об еще одном энтузиасте, который создал самый большой в мире "мобильный" аккумулятор. Автор проекта уверяет, что с помощью такой батареи можно зарядить 5000 смартфонов с аккумуляторами на 3000 мАч.
Также мы писали об американце, который собрал, пожалуй, самую большую любительскую цифровую ферму по добыче Ethereum. Закупка оборудования обошлась ему примерно в 7 миллионов долларов.
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