Модель получила массивный корпус, защищающий от ударов, пыли и влаги, а также высокую автономность.

Компания Casio представила новые часы GBA900, которые стали самым доступным в семействе G-Shock гаджетом с подключением к смартфону.

Читайте такжеНовые "умные" часы Apple могут получить функцию глюкометраТрадиционно для линейки модель получила массивный корпус, защищающий от ударов, пыли и влаги, а также высокую автономность.

Без замены батарейки новинка проработает два года. Новая конструкция позволила уменьшить толщину часов и повысить комфорт в использовании за счет дополнительных отверстий в зоне крепления ремешка, которые улучшают вентиляцию руки и отводят влагу от кожи.

Оснащенные акселерометром GBA900 при помощи подключения по Bluetooth позволяют отслеживать пройденную дистанцию, скорость движения, расход калорий и другие показатели. Ежедневная статистика загружается на смартфон, где ее можно изучать с помощью фирменного приложения G-Shock Move, передает kommersant.

В продаже G-Shock GBA900 появятся 19 мая. Черная (GBA900–1A) и белая (GBA900–7A) версии "умных" часов Casio оценены производителем в $130.

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Автор: Ирина Погорелая