Правда, есть подозрения, что это просто макет.

Китайский энтузиаст создал самый большой в мире "мобильный" аккумулятор. Огромный "арт-объект" емкостью 27 млн мА·ч. также способен поддерживать в работе телевизор с электроплитой.

Об этом пишет портал Mydrivers.

Автор проекта уверяет, что с помощью такой батареи можно зарядить 5000 смартфонов с аккумуляторами на 3000 мАч. К сожалению такого количества портов там нет, вы сможете зарядить лишь 60 устройств.

Но на этом все не заканчивается. Автор сего чуда инженерной мысли провел тест-драв устройства, так сказать, в полевых условиях: приготовил суп на электрической плитке, посмотрел телевизор, и все это пока рыбачил на берегу красивой реки.

Сколько в итоге было потрачено денег на изделие, вполне заслуживающего внимания со стороны представителей Книги рекордов Гиннеса, не сообщается.

А пока умельцы развлекаются, компания Xiaomi готовит настоящую революцию в мире аккумуляторов для смартфонов. Их инновационная технология позволит увеличить время автономной работы смартфонов более чем на полтора часа. Первые смартфоны с такими аккумуляторами ожидаются на полках магазинов в конце 2022 года.

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