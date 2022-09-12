Батареи iPhone 14 и 14 Pro несколько прибавили, а вот аккумулятор iPhone 14 Pro Max – немного потерял.

Apple никогда официально не афиширует объем аккумуляторов в своих айфонах, но эти данные обычно попадают в Сеть незадолго до старта продаж грядущих новинок.

Так случилось и с линейкой iPhone 14. Портал MacRumors раскрыл емкость аккумуляторов каждой из четырех моделей.

Цифры следующие:

iPhone 14: 3279 мАч

iPhone 14 Plus: 4325 мАч

iPhone 14 Pro: 3200 мАч

iPhone 14 Pro Max: 4323 мАч

Показатели линейки iPhone 13 для сравнения:

iPhone 13 mini: 2406 мАч

iPhone 13: 3227 мАч

iPhone 13 Pro: 3095 мАч

iPhone 13 Pro Max: 4352 мАч

Таким образом, в iPhone 14 и 14 Pro батареи стали чуть больше, тогда как iPhone 14 Pro Max немного потерял в мощности.

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Как и заявляла Apple на презентации, самой автономной из новой серии окажется модель с приставкой Plus. Она способна воспроизводить музыку в течение 100 часов, что на 5 часов больше, чем у iPhone 14 Pro Max. А обычный iPhone 14 увеличил этот показатель с 75 часов у предшественника до 80 часов.

Ранее стал известен и объем оперативной памяти новой линейки – во всех четырех моделях теперь 6 ГБ. При этом тип памяти все еще неизвестен. По данным некоторых инсайдеров, в iPhone 14 Pro и 14 Pro Max установлен более скоростной LPDDR5, а в iPhone 14 и 14 Plus – LPDDR4X.

К слову, на полках магазинов новенькие айфоны можно будет найти с 16 сентября. Позже всех дебютирует iPhone 14 Plus – 7 октября.

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