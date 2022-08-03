Ожидаемо, первое место досталось Ultra-версии Samsung Galaxy S22, которая дебютировала в Украине в марте.

Редакция портала Android Police представила рейтинг самых топовых Android-смартфонов, вышедших в этом году.

Ожидаемо, первое место досталось Ultra-версии Galaxy S22, которая дебютировала в Украине в марте. Эта модель рассчитана на тех, кому хочется от смартфона максимум возможностей.

Авторы пишут, что Galaxy S22 Ulta вобрал в себя лучшие черты флагманской линейки Note, отличительной чертой которых были фирменные стилусы S Pen. Среди других плюсов – супербольшой экран с диагональю 6,8 дюйма и премиальное качество сборки.

Впрочем, не обошлось и без недостатков: смартфон поставляется без зарядного устройства в комплекте, а его цена в США стартует от $1200.

В категории "Лучшее соотношение цены и качества" победил Google Pixel 6. Он выделяется на фоне конкурентов необычным дизайном, предлагает крутые фотовозможности и будет получать обновления Android не менее пяти лет.

К минусам отнесли отсутствие телеобъектива и датчик отпечатков пальцев, который заметно уступает конкурентам по скорости срабатывания.

Замыкает топ-3 и категорию "Премиальный гаджет" еще одно устройство Samsung – Galaxy Z Fold3 – который, по словам экспертов, способен заменить собой и смартфон и планшет. Отдельно также отмечается высокая производительность новинки, которая достигается благодаря топовому Snapdragon 888 с 12 ГБ оперативной памяти.

В топ Android-смартфонов 2022 года по версии Android Police также попали Google Pixel 6a, Samsung Galaxy Z Flip3 и Pixel 6 Pro, которые заняли 4, 5 и 6 места соответственно.

Ранее УНИАН писал, что Xiaomi начала продажи нового недорогого смартфона Redmi 10A Sport. Это улучшенная версия хитового Redmi 10A, представленного в марте этого года.

Также рассказывали, как проверить состояние батареи Android смартфона, чтобы понять, нужно ли менять ее.

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