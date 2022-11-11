Все, что для этого нужно – отключить одну настройку.

Если ваш айфон постоянно греется, а батарея садится быстрее обычного – это не всегда повод бежать в сервис. Иногда нагрев смартфона просто неизбежен и поделать с этим вы ничего не сможете, какой бы мастер не взял в руки ваше устройство.

Специалисты портала Business Insider собрали ряд наиболее распространенных причин, почему iPhone может греться без особой причины и как решить этот вопрос.

Одним из таких советов стало использование авиарежима. Как известно, в данном режиме смартфон не имеет постоянного подключения к интернету, что может быть источником перегрева. К слову, "авиарежим" также советуют включать, чтобы смартфон быстрее заряжался.

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Также, чтобы избежать перегрева, эксперты рекомендуют регулярно перезагружать смартфон, выключить функцию автообновлений, а при зарядке смартфона пользоваться только "родным" адаптером Apple. Насчет последнего – очень не рекомендуется пользоваться телефоном во время зарядки.

Специалисты отметили, что в некоторых случаях решить проблему перегрева айфона поможет включение режима "Адаптивной яркости", который автоматически меняет интенсивность свечения экрана в зависимости от освещения окружающей среды. Пользователям также рекомендуется время от времени пользоваться режимом энергосбережения.

Все "фишки" iPhone 15 раскрыли почти за год до анонса

Смена материалов корпуса станет одним из самых значительных изменений в дизайне следующих айфонов. По уверениям инсайдеров, Pro-модели iPhone 15 будут оснащаться корпусом из титанового сплава, который обеспечит улучшенную устойчивость к царапинам и вмятинам. Вдобавок он легче.

Среди других изменений упоминается более быстрый и энергоэффективный процессор Apple A17 Bionic, увеличенный объем оперативной памяти на 8 ГБ, а также перископный телеобъектив, обеспечивающий 10-кратный оптический зум.

Кроме того, Apple уже официально подтвердила, что все будущие айфоны, начиная с iPhone 15, перейдут с Lightning на USB-C. В ближайшие годы компания также постепенно переведет на единый разъем наушники AirPods и аксессуары для Mac.

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